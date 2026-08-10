“Pity” Álvarez llegó al juicio por homicidio con una frase de una canción emblemática en su remera: “Nunca quise”

El ingreso a los tribunales de la calle Paraguay 1536, en el barrio de Recoleta, del músico Cristian Gabriel Álvarez Congiú (54) , más conocido como "Pity" , fue fiel a su estilo de vida: tumultuoso.

Este lunes comenzará a ser juzgado por asesinar de cuatro balazos a Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36) en el barrio Samoré, de Villa Lugano, el 12 de julio de 2018.

"Está durmiendo en su casa de Zona Norte", contó a Clarín uno de sus allegados cuando ya se impacientaban por su llegada.

A las 10.35 finalmente apareció con una remera negra y una frase estampada en letras blancas (" Si esperás, vas a entender ") de una canción emblemática de la banda Intoxicados : " Nunca quise ".

Entre una maraña de periodistas logró entrar, en medio de reproches porque se le tiraban encima.

Se sentó al lado de sus abogados, entre ellos el defensor oficial Javier Marino , con los brazos extendidos, como crucificado, pero relajado.

Tenía un gorro de lana negro y anteojos de sol, además de una campera negra.

El fiscal Sandro Abraldes entró y saludó a todos, inclusive al musico, que será juzgado por un delito cuya pena en expectativa va de 11 a 25 años de prisión , ya que el mínimo de un homicidio simple (8) aumenta al ser un caso agravado por el uso de arma de fuego.

Mientras esperaba a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 ( Gustavo Groerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro ), Álvarez tomó una birome negra y empezó a escribir en una hoja en blanco.

Por el lado de la querella, se presentó el abogado Fernando Burlando . También asistió Jacqueline Guzzardi , hija de Díaz.

En la madrugada del 12 de julio de 2018 Álvarez Congiú discutió con Díaz y le gatilló cuatro veces . Ambos se conocían del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde la víctima volvía a ver a su hija mayor.

Según la acusación, esa discusión fue porque el “Gringo” le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Los testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, pero éste sacó una pistola calibre .25 y le disparó en la cara a la víctima. Luego lo remató de otros tres impactos.

Mientras Díaz quedó tirado -muerto- en uno de los pasillos frente a la torre 12, Álvarez Congiú escapó con su pareja a bordo de un Volkswagen Polo.

Antes de terminar en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía, el cantante descartó el arma homicida en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri.

El músico estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, donde se presentó con su abogado Sebastián Queijeiro.

“Lo maté porque era entre él y yo”, dijo el músico Cristian "Pity" Álvarez antes de entregarse en la comisaría 52 por el asesinato de un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano.

" Lo maté porque era él o yo . Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, le dijo a la prensa, antes de quedar detenido.

Pasó casi tres años detenido en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal federal de Ezeiza luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y después con tratamiento ambulatorio, hasta que le dieron el alta y terminó en libertad.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín