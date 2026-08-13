Pitty La Numeróloga se ofreció a pagar el entierro de la mujer asesinada por su marido en Villa Devoto

Pitty La Numeróloga contó al aire de TN que se ofreció a pagar el entierro de Romina , la mujer de 40 años asesinada a puñaladas en Villa Devoto. La víctima trabajaba en uno de los locales de la empresaria y ambas habían construido un vínculo laboral y personal.

“ Lo único que puedo hacer yo en este momento es pagarles el entierro de su madre . Esto es un montón”, expresó a TN Pitty, cuyo nombre real es Verónica Asad, al referirse a la situación que atraviesan los hijos de su empleada.

La mujer había llegado hasta ella a través de sus cursos y talleres. En un primer momento, había intentado acceder a una franquicia del negocio de venta de velas y esencias , pero no pudo conseguir el crédito necesario. Al conocerla y ver su desempeño, Pitty decidió darle una chance para que pueda trabajar.

“ Le di una oportunidad a una persona que llegó solo con el boleto del colectivo ”, contó. Romina terminó trabajando al frente de uno de sus locales con el sueño de convertirse en emprendedora.

Pitty aseguró que Romina nunca le contó que tenía problemas con su pareja. “ Ella jamás me contó su historia, no hablaba nada de eso ”, sostuvo. Y agregó: “Si esta chica me hubiese dicho algo, la hubiese acompañado a hacer la denuncia”.

La numeróloga también contó que se puso a disposición de los hijos de Romina y que evalúa organizar una colecta para ayudarlos. “Yo estoy a disposición de los hijos, de lo que necesiten. Puedo colaborar desde mi humilde lugar y armar una colecta para poder aportar algo ”, señaló.

El femicidio ocurrió este jueves por la mañana en una casa de Pedro Morán al 5200. Según la investigación, Walter Verón , de 56 años, atacó a Romina delante de sus hijos y escapó.

El hijo mayor, de 21 años, llamó al 911 después de que su hermana de 8 lo despertara y le avisara lo ocurrido.

La Policía encontró al sospechoso a unos 200 metros de la casa, con una herida cortante en el cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y quedó detenido.

Fuente: TN