Piqueteros quieren llevar al Papa a una villa y podría haber un encuentro con empresarios y sindicalistas

La visita de León XIV a la Argentina está generando gran interés en sectores de la política, el empresariado y el sindicalismo, que quieren tener un encuentro con el pontífice . Pero los que picaron en punta fueron los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). No sólo le transmitieron su deseo de saludarlo, sino que también le propusieron visitar un barrio popular o un centro de reciclado.

El convite fue hecho a través de una carta que las organizaciones le enviaron el 5 de este mes al prefecto del Dicasterio (ministerio) para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, cardenal Michael Czerny, con copia a la hermana Alessandra Smerilli, que lo va a suceder a fin de año. La vía elegida -que es una suerte de comisión de Pastoral Social del Vaticano- tiene lógica: fue el organismo que durante el papado de Francisco llevaba la relación con los movimientos populares de todo el mundo.

Más aún: de ese organismo -que promovía los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares- era miembro Juan Grabois , cuya organización, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) es parte de la UTEP desde su creación en 2019, al igual que otras como el Movimiento Evita, Somos/Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Francisco quiso que la Iglesia estuviera cerca de los movimientos populares porque consideraba legítimas sus demandas .

Como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio valoraba la economía popular como una posibilidad para que mucha gente obtenga recursos a través de una serie de pequeños emprendimientos a la espera de ingresar en el mercado laboral formal. En ese marco conoció a Grabois. Como pontífice, su cercanía a esos movimientos también expresaba su deseo de evitar que cayeran en el marxismo. En el caso de su país, además, el anhelo de contribuir a contener eventuales desbordes sociales a través de ellos.

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, y de la FCCyR, Sergio Sánchez, dicen en la carta que León XIV tendrá “la oportunidad histórica de encontrarse con quienes representan cotidianamente las tres T: Tierra, Techo y Trabajo”, las demandas que sintetizaba Francisco . Por eso, proponen una visita a la sede de la UTEP o a un centro de reciclado de la ciudad de Buenos Aires o “un recorrido por un barrio popular del área metropolitana”.

Subrayan que están atravesando “un momento muy difícil”. En ese sentido, señalan que “en la Argentina y en buena parte de nuestra región, los movimientos populares están siendo profundamente golpeados. Las experiencias de trabajos autogestionados, las cooperativas, los procesos de integración urbana, los espacios comunitarios, las redes de cuidado y las respuestas populares frente al hambre y la exclusión están siendo debilitados o desmantelados”.

“Vemos con preocupación cómo vuelven a imponerse valores que colocan al dios dinero por encima del trabajo humano, de la dignidad de las personas y del cuidado de los más pobres”, denuncian. Concluyen que el encuentro con los movimientos populares “no se trataría solamente de una actividad dentro de una agenda, sino de un signo concreto de una Iglesia que escucha, acompaña y camina con los pobres y los trabajadores excluidos”.

Paralelamente, desde el sector empresarial -sobre todo vinculado a las pymes- y sindical -a través de diversos gremios- se está avanzando en un posible documento conjunto de adhesión a la Doctrina Social de la Iglesia para entregarle a León XIV y, si es posible, leerlo públicamente ante él . Podría ser en un posible encuentro del Papa con empresarios, sindicalistas y movimientos populares en el campus de la UCA en Puerto Madero.

La idea de un documento conjunto conlleva un desafío no menor: poner de acuerdo a empresarios y sindicalistas. Una complicación adicional es el temor de algunos hombres de negocios de que una eventual afirmación crítica sobre la realidad económica y social del país pueda caer mal en el Gobierno que termine aplicándoles represalias económicas. A su vez, la Iglesia quiere evitar la politización de la visita papal.

No obstante, en medios eclesiásticos se reconoce que la línea divisoria entre los conceptos y una intencionalidad partidaria es muy finita porque los actores sociales no podrán ignorar lo que les toca vivir. “Cómo lo expresen, no será irrelevante”, dicen en ese sentido. Además, habrá que ver cómo se leerán las alusiones a lo social que hará León XIV como lo hace todo pontífice que visita un país con problemas sociales.

El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, previo paso desde el 6 en Uruguay y posterior en Perú hasta el 17. En principio, en Buenos Aires se reunirá ni bien llegue el domingo con el presidente de la Nación en Casa de Gobierno. Al día siguiente celebraría una multitudinaria misa junto al Monumento de los Españoles, en Palermo, como lo hizo Juan Pablo II en 1982 hacia el final de la Guerra de Malvinas.

Se habla de un encuentro con autoridades de la sociedad civil en el Palacio Libertad, el mencionado con empresarios, trabajadores y movimientos sociales en el auditorio mayor de la UCA y otro con jóvenes en el estadio de River. El martes viajaría a la ciudad de Córdoba, donde oficiaría una misa en el playón de la fábrica militar de aviones -como Juan Pablo II en 1987- y visitaría la catedral.

Finalmente, el miércoles oficiaría una misa en Luján, junto a la basílica. Además, visitaría un cottolengo y una cárcel. Todo eso terminará de definirse en los próximos días tras la visita de una segunda avanzada del Vaticano (hubo una primera hace dos meses). Y se estima que a mediados de septiembre el Vaticano difundirá el programa de todo el periplo sudamericano.

Fuente: Clarín