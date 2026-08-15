Piden retirar los féretros de una bóveda abandonada en Recoleta en la que planean abrir un local comercial

El Gobierno de la Ciudad, como señaló el martes Clarín , lanzó una llamado a licitación para concesionar una bóveda del cementerio de Recoleta e instalar un local de venta de recuerdos, información turística y comidas y bebidas al paso. Las autoridades porteñas buscan transformar un espacio del emblemático predio de la calle Junín 1760 en un "área de servicios complementarios al visitante" , que también funcionará como epicentro para las visitas guiadas nocturnas.

El espacio elegido para esta iniciativa está ubicado en la Sección 17, Tablón 201, Sepulturas 1 a 12 , según consta en el llamado a licitación. Es un lugar cercano al ingreso principal al cementerio, sobre la calle Junín. De acuerdo con la disposición oficial de la Dirección General de Concesiones y Permisos, la apertura de las ofertas económicas se realizará el 9 de septiembre.

Se trata de una bóveda abandonada. En las últimas horas trascendieron declaraciones de una persona que aseguró que en esa bóveda están los féretros de sus familiares . Artista plástica de Tandil, Lucía Girado dijo que allí están su padre, abuelos, tíos y primos.

Clarín consultó con fuentes del Gobierno de la Ciudad, que señalaron que "para expropiar una bóveda, se hace un expediente judicial que no sale de la noche a la mañana. Por ahora sólo está la licitación, pero se hará todo conforme a lo establecido".

"La bóveda es del año 1800, lógicamente hay ataúdes, pero hace 20 años que nadie se presentó a pagar la tasa. En 2024 se detecta que la bóveda tiene riesgos estructurales, se interviene y se reclama el pago a los titulares, pero como nadie se presentó, la Ciudad toma posesión de la bóveda. Todos los titulares fueron informados y se los volvió a notificar para retirar los restos y hasta el momento nadie se presentó".

Las fuentes oficiales agregaron que "el procedimiento que se realiza es normal, va más allá del proyecto... Esto ocurre en todos los cementerios cuyas bóvedas corren algún tipo de riesgo . Por eso insistimos en que la persona debería presentarse en el cementerio con la documentación. ¿Cuántos féretros hay? No se sabe. Todo está muy deteriorado, muchos están rotos".

¿Qué sucedería si no se presentan los familiares? "Se procedería a la cremación. El punto es que para retirar los féretros tienen que pagar la deuda que generaron desde hace 20 años". Ante la consulta del plazo que hay antes de que la cremación eventualmente se realice, la respuesta fue: " Deberán presentarse en el transcurso de esta semana" .

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín