Pichetto cruzó a Milei por sus insultos y dijo que Cristina Kirchner tiene intención de voto “muy alta”

El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó este sábado la visión del Ejecutivo sobre el endeudamiento de las familias, criticó los ataques del presidente Javier Milei hacia la prensa y sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner , en prisión domiciliaria, conserva “una intención de voto alta”.

El legislador calificó de “ argumento estúpido ” la postura de Milei, quien atribuyó el aumento de la deuda familiar a supuestas compras de televisores durante el Mundial 2026.

Al responder a ese argumento Pichetto sostuvo, durante una entrevista en radio Mitre , que gran parte de los casos son familias de sectores populares que se endeudan para comprar alimentos en un marco de “crisis que se profundiza con una marcada pérdida del poder adquisitivo”.

Por otra parte, advirtió sobre el clima político actual y la relación con la prensa. “ Periodistas humillados, agraviados, ofendidos . No es lógico que un presidente aliente estos niveles de violencia”, expresó el diputado. Además, definió este panorama de agresiones constantes como “inviable”.

En relación con el funcionamiento interno del oficialismo, el dirigente aseguró estar preocupado por “quien conduce el país” y afirmó: “ Hoy hay una figura muy fuerte de la hermana —en referencia a Karina Milei— , quien ha ido sumando poder desplazando a Santiago Caputo ”.

Luego, Pichetto cuestionó la reforma del Banco Central por considerar que representa el “ viejo recetario del Fondo ” —por el Fondo Monetario Internacional— y que plantea “una autonomía que en este caso es totalmente ficticia”.

Defendió esta idea al decir que “el actor que preside hoy el banco tiene una relación muy profunda con el ministro de Economía , desde que eran traders ” —en alusión al vínculo de años entre Santiago Bausili y Luis Caputo como socios en la consultora Anker Latinoamérica—.

“El Banco Central pasaría a tener un único objetivo, que es controlar la moneda. Eso quita la visión del desarrollo, las pymes y las economías regionales . Además, mucho de lo que hizo a nivel financiero Milei fue gracias a la carta vigente, que quiere modificar”, sumó. Minutos después, en respuesta a sus declaraciones, el canciller Pablo Quirno posteó: “La cantidad de burradas que dice por minuto @MiguelPichetto sobre la carta orgánica del BCRA con… Bonelli. (Que se note lo menos posible)“.

En la entrevista, por otra parte, Pichetto también indicó que el incentivo a los créditos hipotecarios anunciado esta semana por el Gobierno “apunta al sector ABC1″ y que “probablemente no va a llegar a la clase media”. En el plano productivo, evaluó negativamente la adjudicación de la licitación de un gasoducto a una empresa china y advirtió sobre los riesgos de consolidar una “ economía de enclave ”—explotación de recursos naturales controlada por capital extranjero sin integración con la economía local— sin participación de proveedores locales.

Respecto al armado opositor, Pichetto aseguró que el peronismo construye un programa económico y encontrará un “liderazgo claro” de cara a las próximas elecciones. En ese marco, reveló que mantiene diálogo constante con Cristina Kirchner, especialmente en el plano jurídico.

“ Una condena que sin dudas fue arbitraria y tiene componentes de nulidad ”, afirmó sobre la sentencia contra la exmandataria en la causa Vialidad, al tiempo que indicó que “no hay fallo definitivo sin revisión”, comparando el caso con el del presidente Lula da Silva en Brasil.

“Estuve viendo encuestas y, por ejemplo, en La Matanza la figura de Cristina tiene una intención de voto muy alta ”, concluyó al respecto.

Fuente: La Nación