Emilia Attias recordó el día que conoció al Turco Naim y sorprendió con una revelación: “Era 20 años mayor y me magnetizó”

Durante dos décadas, Emilia Attias y Julio Mario Sibara, alias “el Turco” Naim , demostraron ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Desde que iniciaron su relación, tuvieron que hacerle frente a quienes cuestionaban la diferencia de edad de 21 años , y el humorista reconoció que fue hostigado públicamente y debió escuchar varios comentarios despectivos. Pero sus sentimientos y sus deseos de estar juntos siempre fueron más fuertes. De hecho, para la ex Casi Ángeles fue amor a primera vista . A dos años de su escandalosa separación, en una reciente entrevista recordó cómo se conocieron y todo lo que hizo para conquistarlo.

La primera vez que lo vio fue en una fiesta electrónica, a la que fue, aun siendo menor de edad, con sus hermanas y amigos. “Era rechica, tenía 15 años, tremendo . Me acuerdo de que lo vi y me magnetizó. Era 20 años más grande ”, contó Emilia Attias en el ciclo Hay amor (Hispa) conducido por Nacho Elizalde. Ella sabía quién era y cuando cruzaron miradas sintió la “intensidad”, aunque remarcó que no pasó nada y ni siquiera hablaron.

Al tiempo la llamaron para hacer una cámara oculta para Videomatch . Ella sabía que él estaría en el elenco, por lo que se mentalizó para el encuentro: “No me importaba nada. El amor no tiene edad para mí ”. Dio el primer paso e inició la charla: “ Él al principio no quería saber nada por mi edad y yo insistí y finalmente empezamos ”.

Pero la seguridad de ella no era compartida. Naim desconfiaba de que quisiera realmente estar con él y temía engancharse de verdad y que ella lo dejara. Attias respetaba su miedo, pero tenía las cosas claras. “Yo sé que quiero estar acá y el día que no quiera estar más acá, te lo voy a decir. De hecho, fue así” , sostuvo.

Los encuentros empezaron siendo en privado, pero cuando la relación se hizo pública, fueron duramente cuestionados por la diferencia de edad. Aunque su familia le sugirió que era mejor que estuviera con alguien más cercano a su edad, terminaron respetando su decisión. Para ella esto nunca fue un conflicto porque tenía las cosas claras: “Sabía que me gustaba y que quería estar con él” .

Cuatro años después de ponerse de novios, se casaron por iniciativa de ella. “ Quería celebrar el amor , hacer como un ritual, una bendición. Tuve tres casamientos: civil, iglesia y por la religión candomblé”, reveló. Se casaron en una playa del norte de Brasil frente a 20 personas: “Fue ritual umbanda, una celebración superlarga, con tambores, bailando como toda una celebración más energizada, que es lo que propone esa religión”. Si bien admitió que no volvería a casarse de esa manera, aseguró que con Naim tenían un “amor semejante” como para hacerlo y que esa unión profundizó aún más su relación .

Asimismo, durante la entrevista, la modelo también se sinceró sobre el momento en el que empezó a notar las grietas en la relación y decidió, después de un importante trabajo personal para hacer que las cosas funcionaran, que lo mejor era tomar caminos separados : “Empezamos a estar desconectados porque no estábamos de acuerdo con cosas que necesitábamos y eso, obviamente, te empieza a alejar . Y ahí empezó a aparecer la desvitalización de la pareja”. En este sentido, reconoció que nunca existió una desconexión entre ellos hasta que aparecieron los problemas: no se sentía escuchada ni validada y no lograban entenderse en ese intercambio.

“Yo siempre hice lo que quise. Fui extremadamente feliz hasta que no, y ahí me separé”, admitió. Dijo que, si bien fue ella quien dio el “primer paso de valentía”, sabía que la situación tampoco le hacía bien a Naim, quien pensaba que había una solución, mientras que para ella había cosas que “pesaban mucho y eran innegociables”.

En cuanto al día de la separación, explicó que no hubo sorpresas, sino que se dio después de muchas charlas y luego de un largo trabajo personal que hizo, en el que tuvo que aceptar que no lograban entenderse: “No soy una persona que se tome esas cosas a la ligera. Le di un montón de prioridad, hice todo de mi parte hasta entender que no había punto de avance para ninguno de los dos y yo era la única que lo estaba viendo . Y tenía una hija [Gina, que actualmente tiene 9 años] que me estaba mirando, que nos estaba mirando”. No quería que ella, que en ese momento vivía en una dinámica de padres distantes y enojados, pensara que eso era el amor.

Fuente: La Nación