Perdió el control de su moto, chocó contra un cantero y murió a los 19 años

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Una joven de 19 años murió tras sufrir un grave accidente de moto en la RJ-106, a la altura del kilómetro 148, en Río das Ostras, durante la madrugada de este domingo (30).

Según informó el 2° Batallón de Policía Rodoviaria (BPRv), Maria Elena Mattos Souza circulaba en dirección a Río das Ostras cuando perdió el control de la motocicleta.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada, en el barrio Jardim Campomar, cerca del acceso conocido como Trevo de Río das Ostras. La moto impactó contra el cantero central y terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia de la violencia del impacto, la joven murió en el lugar.

Un adolescente de 16 años, que viajaba como acompañante en la motocicleta, resultó herido. Fue asistido por personal del Cuerpo de Bomberos y trasladado al servicio de urgencias de Río das Ostras.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML). Según consta en la denuncia, la motocicleta fue entregada al hermano de la joven.

El caso quedó registrado en la Comisaría 128ª de Río das Ostras, donde se investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.