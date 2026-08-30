Pasados de droga y violentos: la policía tuvo que entrar por la ventana a un piso 14 para controlar la situación

Con un gran operativo que congregó a bomberos y policías, agentes de la fuerza de seguridad porteña tuvieron que escalar un edificio de Recoleta para entrar por una ventana del piso 14 a un departamento y controlar a dos hombres que se habían drogado, se pusieron violentos y echaron a la madre de uno de ellos del piso tras quitarle las llaves de su vivienda.

El escándalo ocurrió esta noche sobre la calle Tomás de Anchorena al 1400 , casi esquina con la avenida Santa Fe, en pleno barrio de Recoleta, donde la llegada de las autobombas, los patrulleros y los equipos especiales además del corte del tránsito conmocionaron la actividad de este sábado.

El operativo de emergencia se activó cuando la mujer llamó al servicio de urgencias del 911 para avisar que su hijo y un amigo, ambos adultos, estaban tomando "estupefacientes y se pusieron violentos".

A tal punto fue el temor de la mujer que bajó a la planta baja a pedir ayuda luego de que uno de ellos le quitó las llaves de su propia vivienda y se encerraron mientras proferían todo tipo de insultos y decían incoherencias.

De inmediato, bomberos de la Ciudad de la estación del bario llegaron al lugar y al advertir que los dos hombres parecían sufrir un "brote psicótico" dieron aviso a los Grupos Especiales de Rescate (GER) del barrio de Caballito y el GER4 que hicieron un descenso desde la terraza para poder acceder por las ventanas con personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) que iniciaron las negociaciones con ambos.

El SAME también participó del operativo , con sus ambulancias y personal que asistió a los dos varones tras ser controlados por la policía. También le brindó contención a la mujer, una adulta mayor, que está atemorizada por el episodio que le tocó vivir.

Mientras desde la calle y la planta baja, la incertidumbre se apoderaba de los vecinos que especulaban qué podía estar pasando en el departamento de la calle Anchorena, desde la terraza el preciso descenso de los equipos tácticos permitió ingresar de forma sorpresiva al departamento donde los dos varones se encontraban atrincherados.

Uno de los especialistas del DOEM se encargó de darles conversación para intentar con estrategias disuasivas tomar el control de la situación hasta que otros agentes ingresaron por la ventana y los redujeron.

La acción fue dispuesta por las autoridades luego de que el jefe de guardia dio aviso sobre la necesidad de convocar a los Grupos Especiales de Rescate dado que no habían logrado entablar diálogo con los muchachos en los primeros minutos del operativo.

La primera llamada que dio el alerta la hizo la madre de uno de ellos cerca de las 17:30 y en pocos minutos se había montado todo el operativo.

Alrededor de las 20, la situación ya estaba resuelta. Los agentes habían reducido a los dos varones, controlaron la situación y en la revisión médica posterior se confirmó que todos resultaron ilesos.

Fuente: Clarín