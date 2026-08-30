Feroz tiroteo entre un agente policial de la Ciudad y cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó

Un agente policial de la Ciudad intervino en un intento de robo de una moto contra cuatro motochorros a los que repelió a tiros. El feroz enfrentamiento armado se dio este viernes, frente a un jardín de infantes en Ituzaingó. A metros de la estación del tren Sarmiento. De milagro no hubo víctimas fatales ni heridos, ya que el enfrentamiento se dio a plena luz del día.

Fuentes policiales confirmaron que el intento de robo se dio en el ingreso a una estación de servicio en el cruce de José María Paz y Santa Rosa, al límite entre Villa Ariza y Castelar Norte.

Allí, un enfermero a bordo de una moto fue emboscado por cuatro motochorros que se movilizaban en dos vehículos. Fue en el semáforo ubicado sobre la avenida Santa Rosa, que divide Morón de Ituzaingó, en sentido sur - norte, hacia la Autopista del Oeste.

D.D.M., el agente que se desempeña en la comisaría 10 de Floresta, según publicó el sitio Primer Plano , se encontraba en su auto de la mano de enfrente esperando el paso del semáforo y fue testigo del abordaje motochorro de los dos vehículos y cuatro delincuentes contra el enfermero , a quien lograron desestabilizar de la moto y robarle su mochila.

El efectivo, tras identificarse, bajó con su arma reglamentaria e intentó dispersar a los cuatro motochorros a los tiros. En el lugar se produjo un feroz enfrentamiento armado.

La secuencia se produjo media hora previa a que los niños ingresen al jardín de infantes. Y según detalló el sitio del oeste, fuentes policiales confirmaron que del lugar extrajeron ocho vainas servidas , producto del enfrentamiento armado, así que de haber sido unos minutos más tarde se podía haber producido un hecho más lamentable.

El caso está siendo llevado por la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, quien confirmó que ni el policía ni el enfermero resultaron heridos.

En cuanto a los motochorros, huyeron sin poder lograr el robo y por las cámaras de seguridad están intentando identificarlos. La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Fuente: Clarín