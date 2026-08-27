Padres denuncian a una escuela de La Plata: los alumnos se turnan para asistir a clases por falta de mantenimiento en las instalaciones

Padres denunciaron a una escuela de La Plata porque por falta de mantenimiento los alumnos tienen que turnarse para asistir a clases. Las condiciones edilicias del establecimiento son las que presentarían el mayor problema: dicen que sólo dos aulas están aptas para los chicos. El resto no se encontraría en condiciones adecuadas ya que no cuentan con calefacción y varios vidrios están rotos. Y el frío imperante en las últimas semanas hizo que se extremaran las medidas con respecto a la asistencia de los chicos.

Se trata de la Escuela Nº 27 de Villa Elvira, ubicada en calle 3 entre 611 y 612. Según denunciaron varios de los padres de los alumnos, el lugar tiene serios problemas edilicios y hay un faltante alarmante de espacios para que se puedan dictar clases.

La situación, según contaron a Diario El Día, es caótica: las autoridades del establecimiento decidieron organizar un esquema de asistencia por turnos. Por lo menos, mientras el frío continúe ya que sólo dos aulas estarían disponibles, con calefacción, para poder dar clases normalmente.

El faltante de vidrios en algunas ventanas y puertas, sumado a la falta de calefacción de las aulas, hacen casi imposible que los alumnos puedan asistir con normalidad, según denuncian.

Desde el lugar, confirmaron que deben reorganizarse casi permanentemente el funcionamiento de la escuela para poder sostener las clases. Y, el faltante de aulas que estén aptas hacen que los directivos tuvieran que implementar un cronograma de rotación de los cursos.

Así, mientras algunos grupos concurren al colegio y utilizan los espacios que se encuentran en mejores condiciones, otros deben permanecer en sus casas y esperar que les toque su turno para poder asistir.

Los padres informaron que este jueves, por ejemplo, son ocho los cursos que no tendrán actividad presencial en la escuela por falta de espacio disponible. Y reclaman que se normalice el calendario lectivo ya que esta medida no es excepcional, sino que ya se transformó en una dinámica que altera permanentemente la concurrencia de los alumnos a clase.

Según le explicaron al medio platense, el esquema impuesto implica una modificación de las rutinas familiares ya que son varios los padres y madres que deben reorganizarse con los días que sus hijos no pueden estar en la escuela. Más allá de la pérdida de valiosas horas de estudio que tienen todos los chicos cuando no les toca asistir. Sin dudas, altera el proceso educativo.

Lo que resaltan es la falta de calefacción. Porque más allá de las dificultades edilicias que pueda presentar el establecimiento educativo, la falta de calefactores en etapa invernal es crucial.

Para las padres, contar con espacios adecuados no implica solamente disponer de un salón físico, sino garantizar que las aulas que se utilizan, estén en condiciones adecuadas para que los chicos permanezcan allí durante el lapso escolar.

Por lo pronto, es un tema en el que no se planteó una solución. Los padres hicieron público el inconveniente porque están condicionados a una estructura que presenta limitaciones extremas a la hora de brindar comodidades para que los chicos puedan estudiar. Y, según indicaron, los estudiantes deben ausentarse de manera casi reiterada.

Por ello, reclaman que los organismos responsables intervengan para resolver las deficiencias edilicias, recuperar los espacios que actualmente no pueden utilizarse y garantizar calefacción, de manera que todos los cursos puedan volver a desarrollar sus actividades con normalidad.

En marzo de este año y previo al inicio lectivo, los padres denunciaron a la escuela por el grave estado edilicio del establecimiento y advirtieron que existe peligro de derrumbe.

Paredes seriamente agrietadas y ventanas rotas, ya estaban desde el inicio de clases de este 2026. Por entonces, también padres y madres aseguraban que no estaban dadas las condiciones para el inicio de clases y reclamaban respuestas urgentes al Consejo Escolar de La Plata. Pero, por lo visto, todavía nadie los escuchó.

Fuente: Clarín