Por segundo día consecutivo, Julián Alvarez volvió a ausentarse de la práctica de Atlético de Madrid y se incrementan la tensión y las suspicacias entre el jugador y el club español. Tal como ocurrió este miércoles, la razón por la que el argentino no se entrena con sus compañeros es por “indisposición” , según informó el diario local Marca .

Cada hora que transcurre, cada día que pasa, la relación entre la institución “colchonera” y el delantero que fue campeón mundial en 2022 parece resquebrajarse más y más. Y, por el momento, no se avizora una solución a corto plazo de persistir esta situación. El jugador de 26 años quedó sumido en el ojo de la tormenta por parte de la afición rojiblanca tras ​los rumores que lo vinculaban con un posible fichaje con Barcelona.

En el último partido, el domingo ante Villarreal, Alvarez fue abucheado durante el ​calentamiento y luego tras ​salir como suplente en el empate a 2 a 2 de Atlético en su casa. Lo cierto es que el delantero no ocultó su deseo de marcharse y, durante el último Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, dijo que había hablado con el club madrileño sobre un posible traspaso ​para “cumplir mi sueño”.

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Fuente: La Nación