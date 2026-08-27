Por segundo día consecutivo, Julián Alvarez volvió a ausentarse de la práctica de Atlético de Madrid y se incrementan la tensión y las suspicacias entre el jugador y el club español. Tal como ocurrió este miércoles, la razón por la que el argentino no se entrena con sus compañeros es por “indisposición” , según informó el diario local Marca .
Cada hora que transcurre, cada día que pasa, la relación entre la institución “colchonera” y el delantero que fue campeón mundial en 2022 parece resquebrajarse más y más. Y, por el momento, no se avizora una solución a corto plazo de persistir esta situación. El jugador de 26 años quedó sumido en el ojo de la tormenta por parte de la afición rojiblanca tras los rumores que lo vinculaban con un posible fichaje con Barcelona.
En el último partido, el domingo ante Villarreal, Alvarez fue abucheado durante el calentamiento y luego tras salir como suplente en el empate a 2 a 2 de Atlético en su casa. Lo cierto es que el delantero no ocultó su deseo de marcharse y, durante el último Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, dijo que había hablado con el club madrileño sobre un posible traspaso para “cumplir mi sueño”.
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Fuente: La Nación
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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