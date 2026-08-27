La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca: cuál es y por qué no podrán venderse

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la venta , la publicidad y la distribución en todo el país de todos los productos de limpieza de la marca Qualibest , luego de detectar que se ofrecían al público sin contar con registros sanitarios vigentes.

La medida, oficializada mediante la Disposición 5292/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial , alcanzó tanto a los productos comercializados en locales como a aquellos ofrecidos mediante plataformas de venta electrónica.

Según la normativa, la investigación se inició como consecuencia de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT, que tomó conocimiento sobre la comercialización de productos de esa marca sin registro ante el organismo.

Entre los artículos que según el organismo de control se promocionaban y publicitaban en páginas web de productos de limpieza y en sitios de venta digital, figuran "limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies".

Durante las verificaciones realizadas, el organismo constató que "los productos no se encuentran inscriptos ante esta ANMAT" y que no se identificó "un establecimiento responsable de los mismos, habilitado por esta Administración".

La disposición señaló además que existían antecedentes de productos de la marca Qualibest registrados oportunamente por las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L.

Sin embargo, informó que las inscripciones de esas empresas en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios fueron dadas de baja y que, como consecuencia, también fueron dados de baja los registros de los productos asociados.

Al mismo tiempo, la ANMAT informó que consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires sobre la existencia de registros vigentes de los productos analizados y recibió como respuesta que no existían antecedentes de inscripción en esa jurisdicción.

Ante ese escenario, el organismo concluyó que los productos comercializados y promocionados infringían la normativa vigente por tratarse de artículos sin registro sanitario.

La disposición sostuvo, en esa dirección, que se desconocen "las condiciones de manufactura y formulación" de esos artículos y que no puede garantizarse "la calidad, seguridad y eficacia de tales productos".

Por ese motivo, la ANMAT resolvió prohibir "todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies" y también "todo otro domisanitario de la marca 'Qualibest'", hasta tanto sean debidamente regularizados.

Por otro lado, la ANMAT también prohibió por intermedio de la Disposición 5322/2026 el uso, comercialización, publicación y distribución de dos lotes del medicamento Yectafer .

Según informó el organismo, la medida fue adoptada luego de que el laboratorio titular denunciara el robo de unidades durante la etapa de acondicionamiento del producto.

La prohibición alcanza específicamente a los lotes 1-R0730 y 2-R0730 de Yectafer Hierro 5%, respecto de los cuales la ANMAT advirtió que se desconoce su condición y estado de conservación y que no es posible acreditar su seguridad.

Fuente: Clarín