Otro nene de 3 años fue atacado por un pitbull en Córdoba y recibió 65 puntos en la cara

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Un nene de 3 años fue atacado por un perro cruza con pitbull en el barrio Remedios de Escalada, en Córdoba, y sufrió graves heridas en el rostro. El menor tuvo que ser operado y permanece internado en observación.

Según relató su madre a medios locales, el hecho ocurrió el domingo a la madrugada, cuando el chico habría pisado accidentalmente una de las patas del animal. El perro forma parte del entorno familiar, es de edad avanzada y tiene ceguera.

La mordida impactó en la zona del pómulo y el animal soltó al niño después del ataque. Primero fue trasladado al Hospital Elpidio Torres y luego derivado al Hospital Infantil, donde fue operado.

La lesión fue profunda y requirió 65 puntos en la cara. "Mi hijo está bien, está evolucionando bien", contó la madre. También explicó que el cachete estuvo a punto de ser cortado y que, afortunadamente, no sufrió lesiones en el hueso. Los médicos estiman que deberá permanecer internado entre cinco y diez días y, según la familia, no tendría secuelas permanentes.

Preocupación por los ataques de perros en Córdoba

El caso volvió a generar preocupación en Córdoba por la reiteración de ataques de perros considerados potencialmente peligrosos. Durante agosto se registraron varios episodios graves que tuvieron a niños pequeños como víctimas.

El 13 de agosto, un nene de 2 años fue atacado por un dogo argentino en Villa Caeiro y sufrió heridas graves en el rostro y el cráneo. Debió ser internado en el Hospital de Niños de Córdoba y los médicos evaluaban una posible cirugía reconstructiva.

Días antes, un nene de 3 años murió luego de ser atacado por un pitbull en el barrio Villa La Lonja. El menor sufrió heridas en el rostro y el cuello y falleció poco después de ser trasladado a una clínica.

A raíz de estos episodios, también volvió al centro de la discusión la responsabilidad de los dueños y la tenencia responsable de animales.

En la ciudad de Córdoba está vigente desde 2023 la Ordenanza 13.321, que establece un registro obligatorio para perros considerados potencialmente peligrosos. La normativa incluye, entre otras razas, al pitbull terrier, dogo argentino, rottweiler, dóberman y bull terrier, además de sus cruzas, y fija condiciones para su tenencia y circulación.