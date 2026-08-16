Nuevas fotos prueban el vínculo de Pablo Toviggino con la mansión de Pilar

En el quincho de la mansión, un espacio a donde solo se accedía con huella digital, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino acumulaba botellas de vino, champagne, gin, y whisky. Las botellas se mezclaban con recuerdos personales. En una de las nuevas fotos a las que accedió LA NACION , aparece una plaqueta de la AFA, una lata con la imagen de Diego Maradona, y una caja negra con el nombre del tesorero . A pocos metros, Toviggino guardaba una réplica de la Copa del Mundo, similar a la que levantó Lionel Messi en Qatar. Todo fue eliminado horas antes del primer allanamiento. Del operativo “limpieza” participaron varios laderos del tesorero de la AFA. Algunos siguen a su lado, otros fueron eyectados. Mientras tanto, los acusados de testaferros de la mansión lograron que los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky enviaran la causa al juez que querían, Adrián González Charvay, donde la investigación se mantiene empantanada.

Las fotos del interior de la mansión se suman a otras pruebas que están en el expediente hace ocho meses. El primer vínculo directo con el tesorero de la AFA apareció en el galpón donde se guardaban los autos de lujo. En dos de esos vehículos, la Policía Federal encontró cédulas azules a nombre del hijo y de la ex mujer del tesorero de la AFA. También hallaron un bolso negro con el nombre de “Pablo Toviggino” y una plaqueta que le entregó Barracas Central, el club de Claudio Tapia.

La aparición del bolso derivó en una catarata de recriminaciones, tal como reveló LA NACION . El principal destinatario de esos reclamos fue Emanuel Gómez, una de las personas de confianza de Toviggino que se encargaba de la logística interna. Según pudo saber este medio, Gómez ya no forma parte de ese grupo selecto. ¿Perdió la confianza o lo culparon de alguna filtración? El que sigue firme es Diego Pantano , hermano de Luciano, el monotributista que aparece en los papeles como dueño de la mansión.

En los cinco meses que tuvo la causa, el juez de Campana Adrián González Charvay, el elegido por la AFA, nunca profundizó esas líneas de investigación. Ni siquiera llamó a declarar a los empleados de la quinta. Tampoco citó a los supuestos dueños de los autos. En ese listado se repite la sociedad Central Park Drink, donde figuraba Diego Lucero, la persona que apareció en la citación a un testigo por parte de un gran jurado de Miami. Ese documento, revelado por Infobae , confirmó que hay una investigación preliminar en curso por las transferencias de la AFA en el exterior.

“Estoy avanzando”, se cansó de repetir el juez de Campana hasta junio, cuando le sacaron la investigación. A partir de ese momento cambió esa frase por otra: “Va a terminar volviendo para acá”. No se equivocó. La Cámara de Casación le devolvió el expediente este viernes. El fallo lleva la firma de Mariano Borinsky, que aspira a una banca en la Corte Suprema, y Diego Barroetaveña, que no se apartó pese a que integraba el Tribunal de Etica de la AFA, donde todavía sobreviven otros colegas.

En el allanamiento a la mansión de Villa Rosa (Pilar), ordenado por el juez Daniel Rafecas en diciembre, la Policía encontró dos cédulas azules a nombre de Máximo Augusto Toviggino, el hijo del tesorero que se dedica al karting. Una lo autorizaba a manejar un Porsche 718 Cayman S , patente AE030UQ, a nombre de HT SRL, una de las empresas radicadas en Santiago del Estero.

También apareció una cédula a nombre de María Julia Del Castillo Orellana , ex esposa del tesorero de AFA, en un Porsche Macan S, patente AE674TJ. Ese auto estaba a nombre de Bori SRL, otra una firma radicada en Santiago del Estero que tuvo de directivos a los hijos, a la ex mujer, y hasta el hermano de Toviggino. Dentro de ese vehículo se encontró otra cédula a nombre de Máximo.

En total, se secuestraron 45 autos, 7 motos y dos kartings . En el listado de los autos, al que accedió LA NACION, se destacaban seis Porsche, una Ferrari F430, un Audi, y un Mercedes-Benz. También había varios autos de colección. Todos fueron tasados, al igual que la mansión.

El 30 de diciembre, cuando el expediente estaba en poder del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, los investigadores descubrieron que Luciano Pantano, el monotributista que figura como dueño de la mansión, tenía a su nombre una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que abonaba, entre otros cosas, los peajes para trasladar los autos. El plástico, emitido por American Express, registraba gastos mensuales cercanos a los $50 millones. En cambio, otra tarjeta emitida a su nombre en el Banco Galicia casi no tenía movimientos.

Pantano no tenía un cargo que justificara semejantes gastos. Hasta 2022 había sido presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y de Fútbol Playa. En ese período se encargaba de hacer diferentes trámites para Toviggino.

La aparición de esa tarjeta fue uno de los argumentos que utilizó el juez Aguinsky cuando tuvo que rechazar un pedido que le había hecho su colega de Campana para apartarse del caso.

El operativo “limpieza” en la quinta incluyó a los caballos. Hay distintas versiones sobre el momento exacto en qué fueron retirados y el destino final de esos animales pero lo cierto es que nunca aparecieron. LA NACION accedió a varias fotos y videos que prueban que los caballos estaban en la caballeriza y que entrenaban en la pista aledaña.

Un informe de Telenoche reveló que entre 2021 y 2023, Pablo Toviggino inscribió a su nombre 14 caballos de salto , de la raza “Silla Argentino”, en la Asociación Argentina de Fomento Equino (AAFE).

Los caballos no aparecieron pero la quinta estaba repleta de cuadros y estatuas que reflejan la pasión por los equinos. En una de las imágenes nuevas a las que accedió LA NACION se puede ver una estatua de un caballo, con ruedas para poder trasladarla, a lado de un simulador de carreras. Sobre la pared hay tres cuadros con fotos de las carreras de karting del hijo de Toviggino.

En la segunda imagen se ve un cuadro con una imagen de un caballo. En el piso hay dos copas, presumiblemente de las carreras de Máximo Toviggino . Nada de eso apareció cuando llegó la Policía.

En el allanamiento de diciembre, la Policía encontró un bolso negro con el logo de la AFA y el nombre de “Pablo Toviggino” . También apareció una placa con la siguiente inscripción: “El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio”. Un olvido que les costó caro.

En mayo, LA NACION reveló una serie de objetos ligados a Toviggino que desaparecieron antes del allanamiento . En esa serie de imágenes se destacaba un cuadro con un dibujo de Toviggino (con remera negra) y su padre, fallecido en 2020. Abajo había una mesa con una botella de whisky personalizada, con el nombre de “Pablo”. Las imágenes nunca fueron reclamadas por el juez González Charvay, el magistrado preferido de los acusados de testaferros.

En el quincho los laderos de Toviggino también sacaron una réplica de la Copa del Mundo. “Había dos copas, una estaba en la cava y otra la tenían en el galpón del fondo, donde encontraron los autos”, recuerda una de las personas que trabajaba en el lugar.

En la nueva tanda de imágenes obtenidas por LA NACION aparecen fotos personales del tesorero de la AFA dentro de la quinta. Sobre una repisa, se puede ver una foto de Toviggino junto a otras dos personas, al lado de una caja con el logo de AFA y dos caballos en miniatura. Debajo hay un sable samurai.

Fuente: La Nación