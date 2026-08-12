Nueva encuesta y sorpresa: lideraron tres opositores, Milei quedó cuarto y un famoso último

Parece difícil que Myriam Bregman pelee el poder real en las elecciones del 2027, pero se está dando sus gustitos en las encuestas de este año. Acaso como un (otro) reflejo del hartazgo de la gente con los referentes de los principales espacios, la diputada del Frente de Izquierda lidera algunos rankings de imágenes y gana centralidad .

Es lo que ocurre, por ejemplo, con el último relevamiento nacional del Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , que mensualmente publica interesantes estudios de coyuntura política, económica y social. Del 28 al 31 de julio entrevistaron a 2.895 personas con +/- 2% de margen de error.

El liderazgo de Bregman es sólo uno de los datos llamativos del trabajo de la UBA . ¿Otros? El podio lo completan dos opositores duros : el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidente Cristina Kirchner , quien cumple su condena por corrupción. ¿Más? El peor es un outsider famoso, que amago con lanzarse a la política: el pastor influencer Dante Gebel .

Para un mejor análisis de los resultados, Clarín dividió en dos las tablas, con los 8 de arriba y los 8 de abajo . Pero hay un dato que acompaña a 15 de los 16 evaluados. Todos, salvo Bregman, tienen más imagen negativa que positiva. Un clásico en este tipo de tablas en los últimos años.

La dirigente del PTS, que en la primera vuelta presidencial del 2023 sacó menos de 3% , combinó aquí 44% a favor, 43% en contra y 13% de "no sabe/no contesta".

Kicillof y Cristina tiene otra cucarda estadística para mostrar: fueron los otros dos que consiguieron 40 o más puntos de apoyo . El gobernador quedó con + 43% , - 54% y 3% ns/nc; y la exmandataria, con + 40% , - 58% y 2% ns/nc.

Recién después aparecen Javier Milei y Patricia Bullrich , quienes suelen estar más arriba en estos rankings. Sobre todo la senadora. Pero aquí, figuran cuarto y quinta con el mismo balance ( + 38% , - 61% y 1% ns/nc).

La tabla de arriba la completan dos opositores: el exministro de Economía Sergio Massa ( + 29% , - 67% y 4% ns/nc) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri ( + 29% , - 59% y 12% ns/nc).

La parte de abajo del ranking puede dividirse en dos , porque hay claramente tres dirigentes con mayor nivel de conocimiento a nivel nacional y cinco más desconocidos. A estos últimos los perjudica que la tabla general se ordene por valores absolutos de imagen positiva.

Entre los más conocidos, los menos malos son Victoria Villarruel y Mauricio Macri . La vice y el expresidente comparten el mismo apoyo ( + 28% ), pero él tiene más rechazo que ella (- 70% vs. - 63%). Karina Milei , en tanto, queda con + 23% y - 68%. En los tres casos, completan con cifras marginales de "no sabe / no contesta".

Entre los menos conocidos en territorio nacional, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro igual la positiva de la hermana del Presidente ( + 23% ), con una negativa de - 46%. Por su nivel de desconocimiento, el "ns/nc" trepa a 31%.

Con 33% de "ns/nc" termina el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , que lo combina con + 23% y - 44%.

El podio de abajo , en tanto, lo cierran el mandatario cordobés, Martín Llaryora ( + 13% , - 56% y 31% "ns/nc"), el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac ( + 12% , - 27% y 61% "ns/nc") y el pastor influencer Dante Gebel ( + 7% , - 38% y 55% "ns/nc").

El estudio también publica los resultados de imagen neta, donde la positiva y la negativa suman 100%, para que no influya el nivel de conocimiento. Hay algunos cambios (no tantos).

1) Los 8 de arriba quedan así: Bregman (+ 51%), Kicillof (+ 45%), Cristina (+ 41%), Santilli (+ 39%), Bullrich (+ 38%), Javier Milei (+ 38%), Frigerio (+ 34%) y Pullaro (+ 34%).

2) Los 8 de abajo : Jorge Macri (+ 33%), Villarruel (+ 31%), Massa (+ 31%), Uñac (+ 30%), Mauricio Macri (+ 28%), Karina Milei (+ 15%), Llaryora (+ 19%) y Gebel (+ 16%).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín