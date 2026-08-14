Nueva encuesta y nueva caída de Milei: ahora bajó en un ranking de presidentes de la región

Cuando Javier Milei tuvo su clímax en las encuestas argentinas , el buen momento también se trasladó a otros estudios que lo comparaban con colegas de la región . Ahora recorre el camino inverso : estancado y con bajas en nuestro país, el Presidente libertario también cae en un ranking con mandatarios de América Latina .

El dato aparece en el últmo estudio de CB Global Data , una consultora que se hizo conocida a principios de 2020, cuando comenzó a publicar un ranking de gobernadores . Luego sumó tablas con intendentes (del GBA y todo el país) y finalmente empezó a medir a mandatarios de la región.

La firma que dirige el analista Cristian Buttié presentó un relevamiento de 3.225 a 4.271 casos por país , entrevistados entre el 1 y el 5 de agosto, con un margen de error de +/- 1,5% a 1,7%. El resultado se divide en tres grupos de seis, según la imagen de cada uno de los 18 presidentes en su país : los mejores, los del medio y los peores . Milei quedó entre los de abajo.

En el arranque del informe, se destacan los dos podios (arriba y abajo) y los cambios respecto a la encuesta anterior.

"Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de agosto por sus ciudadanos son: Nayib Bukele de El Salvador, quien encabeza este mes con el 68,7% de imagen positiva ; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum de México, con 66,5% ; y completa el podio Keiko Fujimori de Perú, con 55% de aprobación".

"En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez de Venezuela, quien se ubica en el último lugar con 26,7% de imagen positiva ; seguida por Bernardo Arévalo de Guatemala, con 29,5% ; y luego José Raúl Mulino de Panamá, con 31,4% de aprobación entre sus ciudadanos".

"En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior , el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de + 4,3 puntos porcentuales. En contraste, Laura Fernández de Costa Rica presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de - 5,7 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado".

El ranking de agosto trajo como novedad los debuts de la peruana Fujimori y del colombiano Abelardo de la Espriella. Quedaron tercero y cuarto respectivamente, entre los seis mejores.

Respecto a Milei , quedó en el incómodo 15° puesto , entre los seis peores. Apareció allí por combinar un 35,1% de imagen positiva y un 65,8% de negativa . Son los números que suele mostrar en casi todos los sondeos argentinos. Curioso: aquí, con eso le alcanza, en general, para estar entre los mejores.

Cuando se desglosan los números del libertario, aparecen estos datos: el 35,1% de positiva se compone por la suma de 25,6% muy buena y 9,5% buena; y la negativa, 51,1% muy mala y 11,7% mala.

Más preocupante para Milei, quizás, es cuando se ve la evolución de su imagen . El Presidente tuvo su mejor momento en diciembre del año pasado, cuando la positiva y la negativa estaban casi igualadas: + 48,3% y - 49,5%. Pero desde allí comenzó a caer, tuvo un respiro en junio, y luego volvió a la baja en julio y agosto.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín