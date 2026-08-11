Nueva encuesta electoral y cuatro datos muy positivos para la reelección de Javier Milei

Cuando falta todavía más de un año para la próxima elección presidencial , e incluso está en debate si será con o sin primarias obligatorias , la guerra de encuestas no frena. Ahora, Clarín accedió a un nuevo estudio que trae cuatro datos muy positivos para un eventual segundo mandato de Javier Milei .

El trabajo es de Opinaia , una consultora pionera en mediciones online , con más de 10 años publicando pronósticos electorales. Más cerca del presente, es una de las firmas que acerca sus estudios a la Casa Rosada y uno de sus directores, Juan Mayol , construyó un diálogo con el Presidente.

Entre el 19 y el 25 de julio, la encuestadora hizo un relevamiento de 1.000 casos a nivel país y presentó los resultados con un margen de error de +/- 3%.

En el resumen de resultados, en el arranque del informe, el escenario que plantea Opinaia es más positivo que el que viene dando el resto de las consultoras . De todos modos, coincide con que hay datos sobre todo vinculados con la economía actual con balance claramente negativo .

" El desempleo y la pobreza recuperan el centro de la agenda . El desempleo trepa al 63% y alcanza uno de sus registros más altos de la serie, mientras la pobreza sube al 59%. En contraste, la corrupción retrocede nueve puntos y también pierden terreno la inflación y la inseguridad".

" El presente económico sigue siendo mal percibido, aunque las expectativas encuentran un equilibrio . La evaluación negativa permanece alta (58%) y las miradas retrospectivas continúan siendo desfavorables. Sin embargo, las expectativas de mejora suben al 31% y quedan prácticamente igualadas con quienes anticipan un empeoramiento (32%)".

" La gestión se estabiliza y el oficialismo conserva las figuras mejor posicionadas . La aprobación se mantiene en 46%, con saldo aún negativo, pero lejos del piso registrado en junio. Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen positiva, seguida por Javier Milei y Victoria Villarruel".

Los primeros dos datos positivos para el Gobierno de cara a la reelección aparecen cuando se pregunta por las alternativas de cambio o continuidad desde 2027, y con los pisos y techos de intención de voto de los principales espacios.

"Pensando en las elecciones 2027, ¿qué creés que sería mejor para el país?" , plantea de entrada el estudio. Y la voluntad de continuidad prevalece 48% a 40% . Un 13% responde lisa y llanamente "que siga Milei", a lo que se suma un 35% que opta por "que siga Milei, pero con cambios". El 40% prefiere "que no siga Milei" y el 12% "no sabe". En otros estudios, el reclamo de "cambio" es mayor.

En cuanto a los pisos y techos, también el mejor balance queda para "La Libertad Avanza de Milei". Un 30% dice que "seguramente lo votaría" y un 25%, que "podría llegar a votarlo". En este caso, se contrapone un 45% de "nunca lo votaría".

Lo del resto, en esta encuesta, es inferior:

PRO de Macri : 8% seguro votaría, 35% podría llegar a votar y 57% nunca votaría.

Peronismo K de Cristina y Kicillof : 21% seguro votaría, 17% podría llegar a votar y 62% nunca votaría.

Frente de Izquierda de Bregman y Del Caño : 9% seguro votaría, 28% podría llegar a votar y 63% nunca votaría.

Provincias Unidas de Schiaretti, Llaryora y Pullaro : 5% seguro votaría, 32% podría llegar a votar y 64% nunca votaría.

En las mediciones más clásicas de intención de voto por espacio y un eventual balotaje entre Milei y Kicillof también se muestran amplias diferencias con el resto de las encuestas . Al menos con el promedio de la mayoría de los sondeos. Según adelantó Clarín , el Presidente permanece adelante, pero por ventajas leves , más cerca del margen de error que de asegurarle un triunfo en primera vuelta.

"Pensando en las elecciones 2027, ¿con cuál de estos espacios te sentís más identificado?" :

"Y si las opciones en un balotaje fueran estas, ¿a quién votarías?":

1° Milei por La Libertad Avanza: 47%.

2° Kicillof por el Peronismo K: 30%.

Como siempre conviene aclarar, se trata de estudios muy prematuros, por el tiempo que falta para la elección y porque no están definidos ni las alianzas ni los candidatos. Y en este caso, se suma un importante caudal de indecisos .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín