Nueva actitud: la revolución de los pelados orgullosos

Si hay algo que les falta es el pelo; si hay algo que les sobra es saber llevarlo con actitud. El orgullo pelado pisa cada vez más fuerte en el mundo y poco a poco se abre paso en Argentina, uno de los países con mayores prejuicios durante décadas. A pesar de los avances tecnológicos y de las infinitas técnicas que prometen devolver la “melena” a su lugar, avanza la revolución de los pelados orgullosos.

El ranking de los países con mayores calvos lo encabeza España, con un 44,5% de su población. Le siguen Italia (44,37%), Francia (44,25%), Estados Unidos (42,68%) y Alemania (41,51%). En el continente sudamericano, según la investigación elaborada por la plataforma alemana Medihair, Brasil, Chile y Argentina ocupan los tres primeros lugares . A nivel mundial, nuestro país ocupa el puesto 43, con un 29,5%.

Java Pez, un reconocido influencer argentino, es el precursor de los encuentros de pelados en el país: ya llevan cinco ediciones en Córdoba .

La idea nació a principios del 2025. Comenzó con “10 pelados con barba” y en la última juntada hubo más de 600.

Todo comenzó por las redes, donde Java Pez acumula unos 330 mil seguidores por su contenido gastronómico y de viajes. Con el objetivo de hacer algo original, se le ocurrió juntar a los calvos, vestirlos todos iguales y llevarlos a tomar algo a un bar o a comer a algún que otro bodegón.

“Lo imaginé para el video, nunca pensé que iba a causar tanto revuelo. Sólo éramos 10, vestidos iguales, cruzando una calle y la gente se frenaba a ver y filmar”, relata sobre la experiencia.

Los “PCB” (Pelados Con Barba) interactúan en el grupo que tienen por WhatsApp. “Todos tienen muy buen humor y casi siempre escriben para pedirme nuevas juntadas. No tienen un pelo de mala onda”, admite Java, entre risas. La próxima juntada será en abril.

Casi nadie los conoce por su nombre. “Ya pasaron 24 años desde que fui bautizado como ‘El Pelado’. Es mi PYME”, asegura el conductor Guillermo “El Pelado” López . Para él su calvicie es una marca personal e identidad registrada.

El origen de su pelada, cuenta, fue insólito: “Me rapé por accidente a los casi 30 años , me quise pasar una maquinita con cierto largo, pero la puse en el filo más corto”, recuerda. Por entonces, nunca imaginó todo el éxito que cosecharía después, en parte gracias a su apodo.

“No me imagino con pelo, me gusta el look y siento que a muchos tipos les queda bien”. Y jura que nunca se le pasó por la cabeza hacerse un tratamiento capilar.

Se aconsejan, se animan y se dan la bienvenida. En Reddit Argentina -y en otros foros- se armó una gran comunidad de pelados , una especie de “ hermandad ” por la experiencia compartida.

“Este post va por la línea de la comedia . Hablemos de qué superioridades tienen los pelados y, ya que estamos, también de las desventajas”, menciona en su introducción una publicación que acumula cientas de interacciones.

En este “club” online, los pelados comparten fotos de sus cabezas, piden recomendaciones y cuentan sus historias con detalles, aunque aquí nadie utiliza su verdadero nombre, más bien sacan a la luz el alter ego con seudónimos graciosos.

“Rapate y dejate la barba, papá. Pisteás cómo un campeón entre las mujeres”, dice uno de los comentarios. “El pelado compensa siendo chamuyero”, e scribe otro en la plataforma Reddit. Entre ellos, hablan de “ complementar ” la falta del pelo con el cuidado de la imagen: sumar el gimnasio, una buena barba y una vestimenta copada son algunas de las recomendaciones que se hacen.

“Me entero en esta nota que los pelados somos más seductores , capaz es un mito que inventó un pelado para sentirse mejor”, admite entre risas el Pelado López, quien asegura que “como cada vez son más los pelados, entonces se vuelve una opción –casi inevitable– para las mujeres”.

“El pelado más que por la pelada, compite por la forma de la cabeza . Si tenés una buena cabeza, la pelada se luce más”, agrega Java Pez sobre otra de las disputas que se generan entre ellos.

Más allá de las bromas, el mercado ofrece variadas soluciones para quienes no la pasan bien. “Muchos asumimos rápido nuestra calvicie, a otros les cuesta más y hay gente que no lo asume nunca y busca soluciones”, cuenta el creador de los “Pelados Con Barba”.

Damián Spagnuolo, coordinador del área médico-científica de Medical Hair, afirma que la evolución de las técnicas y la incorporación de nuevas tecnologías hacen que los tratamientos sean hoy una opción “mucho más accesible para la población general”. El implante capilar “dejó de ser un lujo de famosos para convertirse en una opción para más gente”, sostiene.

Pero la atención médica, agrega, se incrementó más allá que lo quirúrgico. Hoy muchos se adelantan con el objetivo de prevenir la caída del pelo, incluso jóvenes desde los 18 años o 20 años.

“Si alguien está cómodo con su calvicie y decide aceptarla, es totalmente válido. No es una enfermedad, sino un proceso fisiológico de la vida”, reconoce.

Porque al final, no se trata de ganar o perder la batalla del pelo frente al espejo. Se trata de decidir cómo pararse frente a lo que, a veces, es inevitable.

Maestría Clarín / Udesa

Fuente: Clarín