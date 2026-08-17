Brasil analiza una ley para castigar la discriminación contra personas obesas: Prevé hasta 3 años de prisión

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La discriminación contra las personas con obesidad podría convertirse en delito en Brasil. Un proyecto que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados propone penas de hasta tres años de prisión, además de una multa, para quienes humillen, discriminen o impidan a una persona acceder a un empleo o establecimiento debido a su obesidad.

La pena podría ser aún mayor cuando la víctima sea un niño o adolescente, cuando el hecho ocurra en una escuela, involucre a un agente público o sea difundido en redes sociales con el objetivo de humillar a la persona.

El proyecto establece que no serán considerados delitos las manifestaciones de opinión, las recomendaciones médicas o nutricionales, las campañas de salud ni las exigencias justificadas por normas de seguridad.

La iniciativa también contempla campañas de concientización para combatir la discriminación corporal. La medida todavía no está vigente: para convertirse en ley, deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado.