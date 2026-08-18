Nico Tagliafico y su pelea con un cerdo salvaje en plenas vacaciones: “No me llegó a agarrar, pero me lo pisoteó”

Tras el subcampeonato en el Mundial 2026 , los jugadores de la selección regresaron a la Argentina y, tras pasar unos días con sus seres queridos, se fueron de vacaciones con sus familias antes de retornar a sus clubes de cara a la nueva temporada. La mayoría eligió destinos exóticos de mares azules y arenas blancas para descansar, relajarse y disfrutar de la privacidad. Nicolás Tagliafico y su esposa Carolina Calvagni volaron a Grecia y compartieron las mejores postales de su estadía, que no solo incluyó chapuzones en el agua cristalina y cenas románticas, sino también un encuentro con cerdos salvajes , que casi termina con un accidente.

El futbolista del Olympique Lyonnais, que es muy activo en redes sociales, publicó en su canal de YouTube un video que grabó durante sus vacaciones en Grecia. A la pareja le encanta viajar y vivir experiencias inolvidables. Uno de los días decidieron embarcarse en una verdadera aventura. “ Llegamos a la isla de Atokos, donde están los cerdos salvajes” , anunció el futbolista desde el yate que los trasladó al lugar. “Hay mucha gente porque, obviamente, es algo turístico. La gente, cuando se entera de algo, como nosotros, va a investigar, a ver si realmente es cierto”, indicó.

Antes de bajar a la playa, recordó que cuando visitaron Exuma, en Bahamas, estuvieron en contacto con cerdos salvajes. “Había muchísimos más y eran gigantes. Acá deben haber entre 10 y 20 como mucho y son chiquitititos . Pero pobrecitos, el calor que hace es una locura y está lleno de gente”, describió. Sin embargo, cuando pisó tierra firme, se dio cuenta de que los animales no eran tan pequeños como imaginaba.

Mientras él grababa, su esposa le ofrecía pequeños trozos de fruta a uno de los cerdos para alimentarlo. “¡Tengo miedo!” , gritó cuando uno de los animales advirtió que tenía una bolsa llena de comida. Más allá del susto, la influencer no dudó en acariciarlos y sentarse a su lado. La playa estaba llena de cerdos, algunos más grandes y otros más pequeños, que se movían y olfateaban entre la gente en busca de comida. Sin embargo, la pareja aclaró que los turistas eran respetuosos con los animales y no intentaban levantarlos ni abrumarlos.

Sobre el final del video, Tagliafico tuve un pequeño incidente con uno de los cerdos que intentó sacarle la comida de la mano. “Ay, la con***”, se quejó. “¿Te mordió?“, le preguntó rápidamente su mujer y él mostró que había tenido la suerte de que no llegó a agarrarlo, pero sí a ”pisotearlo".

Luego de pasar unos momentos con los cerdos y antes de regresar al barco para abandonar la isla, Calvagni aclaró que los animales están libres y que el acceso al lugar es gratuito. Por su parte, Tagliafico comentó que no vive nadie en la isla y que por la mañana se acercaban personas para revisar y alimentar a los cerdos.

Además de su día en la isla ubicada en el mar Jónico, la pareja publicó en sus redes sociales varias fotos de sus paradisíacas vacaciones en Grecia . Se hospedaron en la isla de Zante, también conocida como Zakynthos, donde disfrutaron de las aguas cristalinas, recorrieron las formaciones rocosas y realizaron varios paseos en yate. También se deslumbraron con las increíbles puestas de sol y organizaron cenas románticas junto al mar. “Otra travesía juntos. ¡Te amo!“ , escribió el campeón del mundo en una de sus publicaciones.

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Fuente: La Nación