Netanyahu rechazó el plan de EE.UU. para Gaza respaldado por Hamas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo que Israel rechaza el plan de 15 puntos para Gaza presentado por la “Junta de Paz” liderada por Estados Unidos, reiterando que las fuerzas israelíes no se retirarán hasta que Hamas se desarme completamente.

Este anuncio supone el primer rechazo oficial y directo de Israel a dicho plan .

“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las FDI (Fuerzas de Intervención de Israel) no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamas esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”, declaró Netanyahu durante una reunión de gabinete.

El grupo terrorista Hamas había asegurado el sábado que seguía dispuesto a avanzar con el plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos y pidió ejercer presión sobre Israel, que por su parte insiste en que no aceptó la última parte del acuerdo.

Hamas informó al Consejo de Paz, encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump, que se mantenía comprometido con la última fase del plan , en virtud de la cual los militantes entregarían las armas a un naciente comité de gobierno palestino en el territorio.

“ Hamas y otras facciones han confirmado a los mediadores su disposición a comenzar a aplicar el acuerdo y pasar a la segunda fase, siempre que reciban la aprobación israelí y que Israel comience a implementar el acuerdo”, dijo a la agencia AFP un responsable del grupo terrorista.

De acuerdo con la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato, “ Hamas insta a la administración estadounidense a ejercer presión sobre Israel para obligarlo a cumplir el acuerdo y pasar a la segunda fase”.

Netanyahu, que enfrenta una dura batalla de reelección en octubre y una amplia oposición de su base de derecha al acuerdo sobre Gaza, dijo el martes que Israel no había aceptado el “borrador” presentado por el Consejo de Paz .

La semana pasada, Trump celebró como un avance que Hamas haya aceptado el desarme en el marco del plan, y el Consejo de Paz indicó que Israel llevaría a cabo paralelamente una retirada gradual de gran parte de Gaza.

Fuente: La Nación