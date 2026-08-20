Murió un hombre en una reconocida pizzería de la Avenida Corrientes: qué le pasó

Un hombre de 82 años murió este jueves luego de descompensarse mientras almorzaba en la tradicional pizzería Güerrín , ubicada sobre la avenida Corrientes al 1300 , en la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio ocurrió cerca de las 14.30. Según relataron testigos, el hombre se encontraba comiendo cuando se ahogó y cayó al piso dentro del local.

Ante la emergencia, otros clientes dieron aviso al 911. Personal de la Comisaría Vecinal 1B llegó al lugar y realizó las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaba la llegada del SAME.

Cuando arribaron los médicos, el hombre ya no presentaba signos vitales. El SAME constató su muerte y señaló que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Luego del fallecimiento, los efectivos dispusieron el desalojo de los clientes y el cierre del establecimiento. La pizzería quedó clausurada de manera preventiva mientras se realizan las pericias para determinar las circunstancias del hecho.

Güerrín es uno de los locales gastronómicos más tradicionales de la avenida Corrientes y funciona en ese lugar desde 1932.

Fuente: TN