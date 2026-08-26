Murió Ruben Rada, minuto a minuto: las reacciones y homenajes al ícono musical uruguayo

Ruben Rada , reconocido músico y actor uruguayo, murió este miércoles a los 83 años. Así lo comunicó su familia en un mensaje en redes sociales. Llevaba más de un mes internado por una neumonía bilateral . Era un ícono del rock rioplatense, con una extensa trayectoria en Argentina y Uruguay. También había hecho carrera como actor, con un destacado papel en Gasoleros .

El exlíder de Los Piojos se expidió en sus redes sociales para recordar al músico uruguayo: "Hoy tristemente nos deja (en el plano físico) el querido Negro Rada. La mejor voz en español. Un artista irreemplazable e inimitable. Un creativo inagotable. Un showman único que nos sacaba incontables sonrisas en cada show. Un fenómeno".

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La cantante y actriz uruguaya despidió a su compatriota, que falleció este miércoles a los 83 años en Montevideo: "Querido Negro, no tengo palabras. Fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay, como artista, como persona y como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente", escribió Oreiro en sus redes sociales.

"A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente", concluyó la artista.

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Décadas después de convertirse en ícono del candombe y la fusión rioplatense, Rada se convirtió en banda de sonido de las fiestas de 15 del nuevo milenio. En el medio, una generación no lo conoció por la música, sino por la televisión. "Gasoleros" (1998), la novela costumbrista por excelencia en la pantalla del Trece, le dio otro tipo de estrellato y popularidad.

Liber era un excolectivero que manejaba un taxi. Era amigo de Héctor (Juan Leyrado, el de "una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa") y de Tucho (el personaje de Dady Brieva). Pero su pasado tachero lo acercaba al personaje de Mercedes Morán, Roxy.

Liber vivía con sus padres, a pesar de su avanzada edad. Con cierta distancia, era un gesto casi autobiográfico para Rada. Fue recién por esos años, con 55 abriles, que el Negro pudo comprarse su primera casa. Además de Gasoleros, también conducía un programa de entretenimientos en Uruguay, una doble aventura que complicaba su agenda pero que le dio un colchón económico. "Ahí respiré", dijo sobre la compra, justo antes del 2001.

El club carbonero, el que más Copas Libertadores ostenta en tierra oriental, también lloró al célebre músico, uno de sus más reconocidos hinchas.

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Ruben Rada. Ícono cultural de nuestro país, 'El Negro' ha sido desde siempre y será eternamente un abanderado de nuestros colores. Dueño de un carisma único y de raíces profundas, multifacético, querido por todos".

El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Ruben Rada. Ícono cultural de nuestro país, “El Negro” ha sido desde siempre y será eternamente un abanderado de nuestros colores. Dueño de un carisma único y de raíces profundas, multifacético, querido por todos. La… pic.twitter.com/0Uf75wUDWS

"Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Ruben Rada, ícono de la música, la cultura y la sociedad uruguaya. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados", se lee en el comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Ruben Rada, ícono de la música, la cultura y la sociedad uruguaya. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. QEPD pic.twitter.com/OWMJAKaZow

"Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Ruben Rada, figura imprescindible de la cultura uruguaya. Artista, músico, compositor y referente de nuestra identidad, Rada llevó la música uruguaya más allá de nuestras fronteras, construyendo a través de su obra un puente entre Uruguay y el mundo, y entre nuestro país y las comunidades de uruguayos residentes en el exterior", emitió la cancillería oriental.

Y agregó: "Su trayectoria y su legado, profundamente ligados al candombe, la murga, el rock y otras expresiones que han formado parte de la identidad cultural del Uruguay, integran nuestra memoria colectiva y permanecerán como un valioso aporte a la cultura nacional".

De las comparsas de Montevideo a los grandes escenarios del continente, construyó una trayectoria irrepetible que transformó para siempre la música rioplatense. Tenía 83 años. Seguir leyendo .

En 1969 inició su carrera solista, aunque un año más tarde se incorporó a la banda Tótem , que mezcló rock con música latina y el ritmo del candombe, y se convertiría en un hito de la música oriental. Pero su despegue se dio junto con los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, al frente de la banda OPA , que popularizó el candombe mechado con elementos del jazz y del rock, con la impronta de Rada en la percusión y el carisma, y del virtuoso Hugo en los teclados y la composición.

A fines de la década de los 70 cruzó el charco y se integró a la movida de rock argentino con su banda, logrando un alto nivel de popularidad. En Buenos Aires editó Ruben Rada y Conjunto S.O.S. Una vez instalado en suelo porteño, editó una seguidilla de discos que le granjearían un nombre en esta orilla del río: La Banda , La Rada , En familia , La cosa se pone negra (álbum en vivo), Adar Nebur y La yapla mata .

Los Hot Blowers estuvieron formados por Daniel "Bachicha" Lencina, Federico García Vigil, Hugo y Osvaldo Fattoruso, entre otros músicos que irían ganándose un nombre en la escena musical oriental. Con algunos de ellos compartiría camino en futuros no tan lejanos.

En 1965, ya como parte de El Kinto Conjunto , se posicionó como una referencia del candombe beat, el típico género afro uruguayo que comenzó a integrar instrumentos eléctricos, tumbadoras, batería y, fundamentalmente, letras en español (similar a lo que acontecía del otro lado del Río de la Plata, en Buenos Aires, con el rock nacional), mezclándolo con estilos como el rock y la música brasileña.

Nació en 1943 y se crió en la esquina montevideana de Tacuarembó e Isla de Flores, en la que tantas veces sonó con ser futbolista, aunque una tuberculosis lo disuadió de ello. Creció en una familia numerosa en la que cantar también fue una forma de sobrevivir, con influencia de su madre. Iba al club Aldea, interpretaba canciones de Los Plateros a capella para granjearse unos platos de comida para compartir en su hogar.

En la adolescencia, un comediante argentino radicado en Uruguay, Cacho de la Cruz, lo cruzó haciendo imitaciones y cantando en un club de bochas de Montevideo. Lo arengó a incorporarse a la banda Los Hot Blowers bajo el seudónimo de Richie Silver, que se ajustaba bien a su impronta afro, y ese fue el comienzo de una carrera fenomenal en la música rioplatense.

Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones.

Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más.

El músico y actor uruguayo tenía 83 años. Llevaba un mes internado por una neumonía.

Redactor de la sección Último momento

Fuente: Clarín