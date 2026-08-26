Madariaga presentó en Buenos Aires su calendario de eventos y busca consolidarse como destino turístico durante todo el año

MADARIAGA

La ciudad difundió en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina una agenda que reúne nueve grandes encuentros durante los próximos meses. Autoridades y organizadores destacaron el trabajo conjunto entre el sector público, instituciones y privados para generar movimiento turístico y económico en Madariaga y toda la región.





General Madariaga volvió a poner en primer plano su propuesta turística y cultural con la presentación, en la ciudad de Buenos Aires, del calendario de eventos que tendrá como protagonistas a la ciudad y sus tradiciones durante los próximos meses. La actividad se desarrolló en la sede de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), con la presencia de representantes institucionales, autoridades y organizadores de distintas fiestas.





La propuesta busca reforzar una idea que desde Madariaga vienen sosteniendo en los últimos años: que la ciudad no debe ser pensada únicamente como un destino complementario de la costa atlántica durante la temporada de verano, sino como un lugar con actividades y atractivos durante los 365 días del año.





Durante la presentación se repasaron nueve encuentros previstos para los próximos meses, con propuestas vinculadas a la tradición, el campo, la gastronomía, el deporte, el automovilismo, la música y la cultura local. La agenda incluye actividades de fuerte arraigo en la comunidad y otras que, con el paso de las ediciones, fueron ampliando su convocatoria y trascendiendo las fronteras del partido.





El director de Turismo de General Madariaga, Juan Odriosola, remarcó precisamente la importancia de mostrar la ciudad en ámbitos nacionales y ante medios de alcance nacional. “Sabemos que es la mejor manera para tratar de llegar a los medios de Capital, a los medios nacionales, para que conozcan todo lo que Madariaga tiene para ofrecer”, sostuvo durante su exposición.





En ese sentido, destacó una característica que consideran estratégica: la cercanía con los principales destinos de la costa. “Madariaga es un pueblo del interior bonaerense, pero tiene una ubicación estratégica excelente, estamos a minutos de la costa atlántica y por eso creemos que somos el complemento ideal para la costa”, explicó.





La apuesta apunta especialmente a romper con la marcada estacionalidad turística. Desde el municipio consideran que la extensión de la temporada y la generación de actividades durante los meses de menor movimiento permiten atraer visitantes cuando la actividad turística tradicional de la costa disminuye.





“Siempre decimos que Madariaga es un destino para disfrutar todo el año”, expresó Odriosola, quien explicó que, aunque durante la presentación se puso el foco en los próximos cuatro meses, la ciudad cuenta con una agenda mucho más amplia de actividades, además de otros atractivos vinculados con la naturaleza, la gastronomía y las propuestas rurales.





Los eventos como motor de la economía local





Uno de los conceptos que atravesó toda la presentación fue el impacto que tienen las fiestas y encuentros en la economía de la ciudad. La mirada planteada no se limita a la cantidad de personas que concurren a cada evento, sino al movimiento que generan en distintos sectores.





“Un evento no solamente es para el que va a disfrutar, sino también para el artesano, para el que hace el asado, para el que está con algún caballo en alguna prueba de rienda y lo utiliza como un generador de ingresos”, explicó el director de Turismo.





De esta manera, la realización de una fiesta implica movimiento para alojamientos, restaurantes, comercios, emprendedores, productores, artesanos y prestadores de servicios. La intención es que esa dinámica permita fortalecer el turismo como una fuente de ingresos para los vecinos y, al mismo tiempo, posicionar a Madariaga dentro del circuito de destinos bonaerenses.





Desde el ámbito empresario también hubo un reconocimiento al trabajo realizado por la ciudad. Ignacio Serra, delegado regional de la entidad hotelera y gastronómica, destacó el esfuerzo que implica sostener una agenda de eventos durante todo el año y valoró especialmente la articulación entre las instituciones.





“Creo que terminan las fiestas y ya están preparando para el año siguiente. Es un trabajo enorme que se hace”, señaló durante la presentación.





Además, remarcó la necesidad de continuar profundizando la integración regional y puso a disposición el acompañamiento del sector empresario para colaborar con la difusión y el desarrollo turístico de Madariaga.





Una agenda que comienza con deporte y tradición





Entre las actividades presentadas aparecen propuestas que ya forman parte de la identidad de General Madariaga. Una de ellas es la carrera organizada por FAE, una institución reconocida de la ciudad, que combina la competencia deportiva con un objetivo solidario y comunitario.





La propuesta contempla distintas modalidades y distancias y tiene como finalidad colaborar con la institución y con el proyecto de generación de un espacio destinado a contener y albergar a personas con discapacidad.





También forma parte de la agenda la Fiesta del Mejor Reservado, organizada por el Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga, una celebración vinculada directamente con las tradiciones y la identidad rural de la ciudad.





A eso se suma la Expo Rural, que transita una nueva edición y constituye uno de los encuentros históricos del calendario local. Allí confluyen producción, comercio, industria, emprendedores, destrezas criollas, espectáculos folclóricos y distintas expresiones relacionadas con la vida rural.





La agenda también contempla la Fiesta de Tío Domingo, una celebración organizada por una comunidad educativa local que, además de ofrecer espectáculos y actividades, tiene una fuerte participación de instituciones y vecinos.





El Motosado apunta a una convocatoria regional





El calendario continuará en octubre con el Motosado General Madariaga, que este año tendrá una edición especial al cumplirse una década del evento.





Su coordinador general, Ricardo Montenegro, anticipó una convocatoria que podría alcanzar a unos 3.000 motociclistas y alrededor de 10.000 personas. La propuesta incluirá espectáculos musicales, actividades vinculadas al mundo de las motos y diferentes atractivos para quienes concurran.





El organizador también destacó el carácter colectivo de la iniciativa y señaló que este tipo de eventos se construyen a partir del compromiso de vecinos, instituciones y grupos de amigos.





“Todos los que organizan los eventos nadie lo hace para algún beneficio particular, sino siempre como una institución, como una organización, como un grupo de amigos”, expresó.





Gastronomía, tradición y solidaridad





Otro de los eventos que tendrá lugar durante octubre será el Concurso de Asadores, que alcanzará su novena edición y se desarrollará en un espacio de gran valor histórico para la comunidad.





La competencia reunirá a instituciones que buscarán quedarse con el reconocimiento al mejor asado al asador, pero el encuentro tendrá además espectáculos folclóricos, música, artesanos y una propuesta gastronómica complementaria.





La actividad se realizará junto con la feria Sabores de Mi Pago, que reunirá a productores de alimentos locales. El acceso será gratuito y el estacionamiento tendrá un fin solidario destinado al Hospital Municipal.





La combinación entre gastronomía, producción local y actividades culturales es otra de las herramientas que Madariaga busca utilizar para atraer visitantes y generar oportunidades para emprendedores y entidades de la comunidad.





La Fiesta del Talar, una semana de tradición





Hacia fines de octubre llegará otro de los grandes acontecimientos del calendario: la Fiesta del Talar, que se extenderá durante una semana y tendrá como escenario el predio municipal.





La propuesta comenzará con una cabalgata desde General Madariaga hasta el predio y continuará con actividades tradicionalistas, jineteadas, bailantas, gastronomía, pruebas de rienda y desfiles.





Uno de los principales atractivos será la concentración de caballos y las actividades ecuestres, además de una programación musical que incluirá artistas y bandas de distintos puntos del país.





La organización también anunció una modalidad de entrada vinculada a una rifa con diferentes sorteos, entre ellos vehículos y premios en dinero.





El rally vuelve a poner a Madariaga en el mapa nacional





El automovilismo tendrá también un lugar central. Durante la presentación, Alejandro Flores, uno de los referentes de la organización del Rally Mar y Sierras, destacó especialmente las características de los caminos de General Madariaga.





“Tenemos en Madariaga la posibilidad de tener los mejores caminos que se pueden buscar para esta especialidad y por eso somos conocidos y reconocidos a nivel nacional”, afirmó.





La competencia no solamente representa una propuesta deportiva para los aficionados, sino también una oportunidad para generar movimiento económico. Hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, comercios y otros establecimientos reciben durante esos fines de semana a visitantes y equipos que llegan desde distintos puntos.





Flores también hizo referencia a la histórica pasión de los madariaguenses por el rally y al esfuerzo que implica organizar este tipo de competencias.





“Sabemos que es un esfuerzo bárbaro de mucha gente, sabemos las molestias que por ahí ocasionamos a los vecinos, pero también sabemos lo que disfruta la gente de Madariaga, la pasión que tiene por el rally”, sostuvo.





Un espacio para las bandas y los artistas de la región





La música también tendrá su lugar con Ma-rock, un evento pensado especialmente para bandas y músicos emergentes de General Madariaga y de distintas localidades de la región.





Julio Genoud, uno de sus organizadores, explicó que el objetivo es brindar un escenario a artistas que dedican tiempo y esfuerzo a la música y necesitan espacios para mostrar su trabajo.





El crecimiento de la propuesta llevó a ampliar la convocatoria y sumar una segunda fecha. A esto se agregará un patio de comidas y un espacio cervecero con participación de productores locales.





La iniciativa busca, además, generar una conexión entre músicos de Madariaga, Villa Gesell, el Partido de La Costa, Pinamar y otras localidades.





El cierre del año será con la Fiesta Nacional del Gaucho





La agenda presentada en Buenos Aires tendrá como gran cierre la Fiesta Nacional del Gaucho, uno de los acontecimientos más representativos de General Madariaga y una celebración que trasciende ampliamente el ámbito local.





El presidente de la fiesta, Julián Castellano, repasó una programación que incluirá los tradicionales Juegos Populares, actividades ecuestres, procesiones, destrezas nativas, jineteadas, desfiles, espectáculos musicales y la elección de la Flor del Pago.





Uno de los momentos centrales será el tradicional desfile de gala, considerado uno de los grandes atractivos de la celebración y una expresión de la identidad de la comunidad.





La Fiesta Nacional del Gaucho volverá así a cerrar un calendario que, desde el municipio, buscan utilizar no solamente como una sucesión de eventos, sino como una herramienta para posicionar a General Madariaga como destino turístico permanente.





La presentación dejó también expuesta una idea compartida por quienes participaron: detrás de cada fiesta hay instituciones, vecinos, comerciantes, productores, artistas, emprendedores y organizadores que trabajan durante meses para que cada encuentro pueda realizarse.





En ese entramado, Madariaga busca consolidar una propuesta propia, apoyada en sus tradiciones y en la capacidad de generar acontecimientos durante todo el año. La estrategia apunta a que quienes llegan a la costa también encuentren motivos para acercarse a la ciudad y, al mismo tiempo, que los grandes eventos funcionen como motores de actividad para toda la comunidad.