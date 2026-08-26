Murió un empleado de la UBA tras caer del tercer piso de un edificio frente a la Facultad de Medicina

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Un trabajador nodocente de 22 años de la Universidad de Buenos Aires (UBA) murió este miércoles por la mañana tras caer desde el tercer piso de un edificio de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), ubicado frente a la Facultad de Medicina, en el barrio porteño de Balvanera.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, en un inmueble situado sobre Uriburu al 800. La Policía de la Ciudad llegó al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona que había caído desde un tercer piso.

Los efectivos encontraron al joven sobre el asfalto y solicitaron la presencia del SAME. Al arribar, los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarlo y posteriormente constataron su fallecimiento.

Por el hecho se abrió una causa judicial que quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, bajo la carátula de “suicidio”. Las autoridades realizan las pericias correspondientes para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

Desde la UBA lamentaron la muerte del trabajador y señalaron que, aunque todavía se estaban realizando las actuaciones correspondientes, se trataría de un caso de suicidio. También indicaron que se activaron los protocolos de emergencia y que intervinieron el SAME y la Policía de la Ciudad.

DOSUBA informó además que sus instalaciones permanecerán cerradas durante este miércoles por duelo. El organismo funciona desde hace más de 40 años como prestador de servicios de salud para docentes y trabajadores nodocentes de la universidad.