Murió a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, estrella de las series Héroes y Nashville

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió este domingo a los 36 años , según confirmó su representante. La intérprete tenía una hija de 12 años y la causa de su fallecimiento aún no trascendió . “ Es con profunda tristeza que compartimos la trágica muerte de nuestra querida Hayden ”, manifestaron sus familiares en un comunicado.

“ Era una increíble luz y una fuerza de la naturaleza que trajo inconmensurable amor y alegría a todos quienes la conocieron y a los millones de personas que la vieron en pantalla”, sostuvo Skip , su padre.

La policía de Greenville, en Carolina del Sur, informó también en un comunicado que los agentes respondieron a un llamado al servicio de emergencias 911 de un conocido de la actriz que alertó por “ una mujer inconsciente ” alrededor de las 13.50 del domingo [hora local], según detalló NBC . Al llegar, le brindaron asistencia médica, pero Panettiere fue declarada muerta en el lugar a las 2.32.

Según una grabación de las comunicaciones de los servicios de emergencia obtenida por la revista People, se escucha a los oficiales hablar de una “sobredosis” y un “paro cardíaco” en el momento de la muerte de Panettiere. “No tengo más información por el momento, pero todo apunta a que así fue”, declaró un representante de la actriz a este medio.

El Departamento de Policía de Greenville, en colaboración con la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, se encuentran investigando el caso.

El recorrido de Panettiere en el mundo artístico comenzó durante su infancia al realizar diferentes participaciones en series de televisión. En 1998, prestó su voz al personaje de Dot en la película Bichos , de Pixar. Más tarde, en 2006, su popularidad creció gracias a sus papeles como Claire Bennet en la serie Héroes y Juliette Barnes en Nashville . Además, participó de la saga Scream .

Fue en el rodaje de Héroes donde conoció a Milo Ventimiglia, con quien tuvo una relación romántica. En 2009, luego de cortar ese vínculo, inició otro con el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko , con quien tuvo a su única hija en 2014, Kaya. Tras separarse, reveló que luego del nacimiento de su hija comenzó a sufrir una depresión posparto .

Pese a su éxito profesional, los últimos años habían sido duros para la actriz. En febrero de 2023, su hermano menor, Jansen Panettiere —también actor, con una participación en The Walking Dead —, había muerto de manera repentina por una cardiopatía a los 28 años .

En sus memorias This Is Me: A Reckoning , Panettiere relató una de las experiencias más perturbadoras de su juventud. Allí, la actriz reveló que cuando tenía 18 años fue llevada a una situación sexual no consentida con un hombre “muy famoso” y “desnudo”. Luego, detalló que se trató de un cantautor británico que tenía por entonces “unos treinta y tantos años”.

La escena, tal como la reconstruyó Panettiere, ocurrió en un yate en el sur de Francia, repleto de celebridades . En ese barco viajaba junto a una amiga íntima —a la que en el libro llama “Stella McAmis”—, una figura que en un principio aparece como protectora y cercana, pero que terminó siendo clave en el giro más oscuro del episodio.

Según el relato, todo comenzó de forma aparentemente trivial durante una cena. McAmis se le acercó a Panettiere y le pidió que la acompañara a la parte de abajo del yate para “ver a alguien”. Lo que parecía una invitación sin importancia se transformó en una situación cuidadosamente dirigida: la condujo por un pasillo estrecho hasta una cabina privada donde la actriz encontró a un hombre famoso en la cama, sin camisa y oculto bajo las sábanas.

Es en ese momento cuando el relato deja de ser una anécdota de exceso de estelaridad para convertirse en algo más inquietante: una escena de coerción social dentro de un entorno donde la jerarquía, la fama y la obediencia implícita parecen difuminar los límites del consentimiento.

Finalmente, el punto de quiebre llega cuando se encuentra a solas con el hombre en la habitación. Allí, Panettiere decide detener el encuentro y salir de la cabina. Su reacción es directa: le dice al hombre que no sabe qué le han dicho, pero que “no va a suceder” , y abandona el lugar rápidamente para organizar su salida del yate.

Fuente: La Nación