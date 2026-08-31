“Muchas gracias, hombre imposible”: el mensaje de Javier Milei para Leo Messi tras su retiro de la Selección Argentina

El presidente Javier Milei compartió este lunes una publicación en su cuenta de la red social Instagram, con motivo del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. "Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!" , escribió el mandatario junto a una foto del futbolista.

Lionel Messi anunció su retiro este lunes al mediodía a través de una publicación en la misma red social, donde le puso punto final a 20 años con la camiseta albiceleste y expresó: "Me vacié, ya no tengo más para dar” .

Una publicación compartida por Javier Milei (@javiermilei)

La decisión llega después de la derrota en la final del Mundial 2026, un torneo extraordinario para el capitán, que convirtió siete goles y volvió a conducir al equipo nacional hasta el partido decisivo, y apenas unos días después de la muerte de Jorge Messi, su papá y representante, el hombre que lo acompañó durante toda su carrera.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, explicó Leo en un emotivo comunicado que sacudió al fútbol argentino y mundial.

En su cuenta de X, Milei también compartió un video de 2018 donde cuestiona a quienes "critican a Messi". "Los números de Messi son impresionantes. No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. Messi es imposible ", dijo el Presidente en aquel entonces.

MESSI ES IMPOSIBLE (2018) CIAO! https://t.co/MtUTA17l9E

Además de Milei, otros funcionarios y dirigentes políticos se expresaron al respecto. El expresidente Mauricio Macri expresó lo "difícil" que es "poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero".

Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero. Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y… pic.twitter.com/nEmPZjJa6H

"Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y disfrutar las alegrías que nos regaló, una vez tras otra. Qué enorme cariño sentimos todos por él, aún sin conocerlo. Testimonio de un don de gente, esfuerzo, humildad y talento que trascenderá generaciones", expresó el titular del PRO y expresidente de Boca.

En la misma línea, el partido PRO compartió un posteo para agradecer a Messi por "representarnos, por nunca rendirte y por llevar la celeste y blanca a lo más alto", mientras que la exdiputada María Eugenia Vidal le agradeció "tantas alegrías" al "capitán de todos los argentinos".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compartió una imagen en su cuenta de Instagram: "Gracias por todo, capitán". En la misma línea se expresó la cuenta oficial de La Libertad Avanza: "Gracias eternas".

El secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli , le agradeció a Messi por "por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto" y afirmó: "​Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre".

GRACIAS ETERNA LEYENDA. Gracias Lionel por enseñarnos a no rendirnos jamás y llevar a la Argentina a lo más alto. ​Tu legado con la Selección trasciende el fútbol y acompañará a nuestro país para siempre. pic.twitter.com/2G7vFmwKL1

Por su parte, el diputado Luis Petri, ex ministro de Defensa, también agradeció por "los innumerables goles con la selección que nos hiciste gritar hasta perder la voz, por las enormes jugadas dentro de la cancha que nos hacían transpirar con vos y latir más fuerte el corazón, por tu humildad y grandeza siempre, en el campo de juego y fuera de él que son enseñanza y ejemplo para todos nosotros y para toda una generación de chicos que supiste inspirar".

"Hay jugadores que ganan títulos. Y después está Leo, que le devolvió a un país entero las ganas de creer. Tus dedos levantados apuntando al cielo son el mejor homenaje a tu abuela y significaron la sonrisa de todo un pueblo que se rendía ante cada pincelada del genio!", continuó Petri en X.

En ese sentido, destacó "la lección que le deja a cada chico argentino: el talento importa, pero la pasión define y la perseverancia consagra".

Gracias infinitas Leo por todo lo que nos diste, por los innumerables goles con la selección que nos hiciste gritar hasta perder la voz, por las enormes jugadas dentro de la cancha que nos hacían transpirar con vos y latir más fuerte el corazón, por tu humildad y grandeza… pic.twitter.com/lDwlrvPrQ4

Referentes del peronismo también se expresaron en redes sociales este lunes. "Gracias Messi", escribió Leopoldo Moreau, mientras que la diputada Julia Strada se expresó "eternamente agradecida de ser contemporánea a vos, a tu talento y a tu humildad".

El senador nacional Carlos Linares escribió en X: "Eternamente gracias, capitán. El pueblo siempre estará agradecido con vos por todas las alegrías que nos diste. El orgullo de ser argentinos lo llevaste a lo más alto. Bien hecho, querido Leo!".

"Gracias dios por hacerme Argentino". Dijo y nos mató. Gracias a vos Leo por tu talento, por tu entrega, por tu humildad y por tu amor a la patria. En un mundo de odios y polémicas absurdas, solo los grandes cierran grietas y alcanzan unanimidad. Se fue Messi, se hizo eterno.

En tanto que el legislador porteño Leandro Santoro agradeció a Messi por "tu talento, por tu entrega, por tu humildad y por tu amor a la patria". "En un mundo de odios y polémicas absurdas, solo los grandes cierran grietas y alcanzan unanimidad", agregó.

Fuente: Clarín