Los senadores cobrarán $13 millones de dieta a fin de año tras el cierre de la paritaria legislativa

Los gremios con representación en el Congreso firmaron con las autoridades de ambas cámaras legislativas una nueva paritaria y el aumento se verá reflejado en los bolsillos de los senadores nacionales , que pasarán a cobrar más de 13 millones de pesos brutos cuando perciban sus dietas en los primeros días de enero del año que viene, cuando se efectivizará la última cuota del trato sellado hoy.

El nuevo aumento es consecuencia del “enganche” que se votaron los propios senadores en 2024 mediante una resolución que ató sus ingresos a los sueldos de los empleados del Congreso, al fijar en 4000 módulos, y ya no en una cifra monetaria, lo que perciben por ejercer su representación de las provincias.

Como suele ocurrir cada vez que aumentan los sueldos de los empleados legislativos, comenzarán algunos bloques, con el oficialismo a la cabeza, a tomar distancia de la medida y anunciar la donación del incremento a organismos de sus distritos.

El acuerdo paritario sellado esta tarde para UPCN, ATE y APL es similar al firmado en el Estado nacional y contempla aumentos mensuales hasta fin de año de acuerdo al siguiente esquema: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. En total, el incremento será, al final del recorrido, de casi el 7% (6,98%).

Con este aumento, los senadores pasarán a percibir un monto bruto de $13.115.760 con el recibo de diciembre que se cobra en los primeros días de enero. Esta cifra surge de multiplicar los 4000 módulos que cobran los legisladores por $3278,94, que será el valor de la unidad de cálculo al final de los cuatro aumentos.

Siempre en términos de ingresos brutos, el aumento que percibirán los senadores será de casi un millón de pesos, ya que este mes percibirán ingresos por $12.260.000.

El módulo es la unidad a partir de la que se calcula el salario de las diferentes categorías en que se divide la escala salarial de los trabajadores del Congreso.

Según la resolución que los senadores votaron en la sesión del 18 de abril de 2024, sus ingresos están compuestos por 2500 módulos en concepto de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

En aquella resolución (la 8/24) se incluyó un inédito aguinaldo, conocido desde entonces como la dieta 13, una decisión polémica si se toma en cuenta que los que perciben los senadores no es un sueldo, sino una dieta.

La anterior paritaria legislativa había establecido un aumento acumulado del 6,64% que se pagó en tres tramos, correspondientes a los meses de junio (2,4%), julio (2,2%) y agosto (1,9%).

Tras aquel acuerdo, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) informó que sus integrantes donarían el aumento, sin especificar a quiénes y cuál es el monto que cederán.

“Los legisladores (libertarios) de la Cámara Alta, como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado”, informó el bloque que conduce Patricia Bullrich (Capital).

Desde el radicalismo también suelen desmarcarse de los aumentos, aunque sin hacer pronunciamientos públicos.

La contracara es el kirchnerismo , que desde el año pasado, tomó la decisión de aceptar los aumentos en su totalidad .

La senadora Alicia Kirchner (Justicialista-Santa Cruz) es la única que no cobra dieta. Declinó percibir ingreso alguno desde que llegó a la Cámara alta, ya que optó por cobrar su pensión como exgobernadora de su provincia .

Además, hay algunas excepciones de senadores que no cobran el adicional por desarraigo. Es el caso de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires: el kirchnerista Mariano Recalde y los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde .

Fuente: La Nación