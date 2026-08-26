Morosidad familiar: la oposición en Diputados no pudo incluir sus proyectos en medio de una sesión caliente

Este miércoles se convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar e la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, entre otras cuestiones. En ese marco, la oposición intentó incorporar al debate también algunos proyectos viejos sobre la morosidad de las familias argentinas pero no consiguió los votos necesarios para habilitar el debate.

Esto ocurrió al inicio de la sesión, durante un apartamiento del reglamento, donde diputados de varios bloques opositores presentaron sus respectivos pedidos para tratar en el recinto proyectos que abordan el endeudamiento de al menos "6 millones de argentinos".

Inicialmente, los diputados Pablo Juliano , de Provincias Unidas, y Germán Martínez, de Unión por la Patria, presentaron un apartamiento de reglamento para tratar proyectos de ley sobre el endeudamiento de las familias.

"Hay proyectos que van desde el año pasado de distintos bloques que tienen vigencia parlamentaria y dan cuenta de la situación del endeudamiento familiar", indicó Juliano, que destacó que estos proyectos de ley "no tienen costo fiscal" y pidió "abrir comisiones para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a 6 millones de argentinos".

"Venimos insistiendo desde el año pasado con este tema. Venimos por quinta vez a plantear esto. Una problemática de este calibre no puede estar ausente del debate parlamentario de esta cámara", agregó Martínez.

La votación en el recinto para apartarse del reglamento y tratar los proyectos vinculados al endeudamiento resultó negativo, con la abstención del radicalismo.

En la misma línea se expresaron después los diputa dos Sebastián Noblega , de Elijo Catamarca; Juan Marino, de Unión por la Patria; y Nicolás del Caño , del Frente de Izquierda, quienes pidieron abordar sus proyectos sobre endeudamiento. Los dos primeros casos resultaron en votaciones negativas.

Del Caño, en tanto, fue interrumpido por el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien notó que el proyecto que estaba presentando el diputado de izquierda ya había sido presentado previamente por Juliano y Martínez, y oportunamente rechazado por el recinto.

Inmediatamente, Menem cortó el micrófono de Del Caño, lo que ocasionó que tanto él como su compañera de banca, Myriam Bregman, comenzaran a gritar en el recinto para reclamar que igualmente les den el espacio para hablar. Sin embargo, no sucedió y la sesión continuó normalmente.

Previamente ya había habido otro cruce entre Menem y la diputada Cecilia Moreau, del peronismo, quien denunció irregularidades porque no le habían habilitado el micrófono para votar en favor del proyecto contra el endeudamiento.

Fuente: Clarín