Misioneros y salteños toman distancia de Milei y presentaron su nuevo bloque: Argentina Federal

Minutos antes de la sesión y con el gobernador misionero Hugo Passalacqua , se presentó finalmente en Diputados el bloque Argentina Federal . Si bien reúne a los mismos nueve diputados que ya integraban la bancada Innovación Federal, cambiaron de nombre y de presidente en una muestra de que están dispuestos también a modificar la actitud frente al Gobierno de Javier Milei.

Como adelantó Clarín, la pelea entre el gobernador misionero Hugo Passalacqua y el histórico cacique local, Carlos Rovira, desencadenó un reacomodamiento de bloques en ambas Cámaras.

Tras algunos cortocircuitos iniciales los cuatro diputados y los dos senadores misioneros terminaron de alinearse detrás de Passalacqua y relanzaron la bancada junto a los salteños que responden Gustavo Sáenz. Aunque en un inicio el mandatario salteño -que ayer recibió a la ministra Sandra Pettovello en su provincia- iba a estar presente, no acudió.

Passalacqua fue recibido por el presidente de la Cámara Martín Menem y luego se ubicó en un palco del recinto, donde fueron a saludarlo los dos senadores: Sonia Rojas Decut y Luis Arce. También se lo vio conversando con otros, entre ellos el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

La semana pasada había recibido en Misiones a los peronistas que promueven un armado unido y "federal", entre ellos los diputados Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel y el armador Juan Manuel Olmos.

El principal cambio no es la composición -ya están juntos estos legisladores- sino la actitud, porque advierten que de ahora en más negociarán "ley por ley". Ahora lo preside el ex mandatario Oscar Herrera Ahuad, quien se había mostrado leal a Passalacqua desde el primer momento.

Su primera gestión fue exigirle a La Libertad Avanza que se dictamine su proyecto de baja del IVA a la harina de mandioca , clave para la economía regional de su provincia. Para garantizarse sus votos el oficialismo cedió y el proyecto se aprobará en la sesión de este miércoles.

A su vez, Ahuad marcó la cancha firmando el proyecto presentado por Unión por la Patria para extender la emergencia en discapacidad por un año más, y también respaldo al peronismo en el rechazo a la derogación que impulsaba LLA de la ley aprobada durante el kirchnerismo que creó un tribunal en Santa Cruz para fallar en causas por corrupción.

La bancada quedó integrada por cuatro misioneros, tres salteños y dos ex libertarios: el formoseño Gerardo González y el puntano Claudio Alvarez.

Para ganar peso, buscarán coordinar agenda de economía regional con otros legisladores del Norte que también vienen de marcar distancia del Ejecutivo por la Ley de Tierras: los catamarqueños y tucumanos.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín