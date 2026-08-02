Miguel Ángel Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027

Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, los distintos espacios políticos ya comienzan a proyectar posibles candidaturas para disputar la sucesión o enfrentar el intento de reelección del presidente Javier Milei. En ese contexto, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel será candidata a presidenta por fuera de La Libertad Avanza (LLA).

Según el legislador, la vicepresidenta buscará representar a un electorado distinto del que hoy acompaña al oficialismo. “ Va a expresar al sector nacionalista, católico y de base militar que en un primer momento apoyó a Milei ”, sostuvo.

En la misma línea, el líder del bloque Encuentro Federal aseguró que en esquema electoral del año que viene los libertarios deberán enfrentarse a una oposición que tendrá una “fórmula integrada” . “Estarán también otros sectores políticos: el radicalismo, que no quiere saber nada con este Gobierno; los demócratas cristianos...”, deslizó, sin dar más detalles, en diálogo con Futurock.

“Soy uno más de los que piensan que hay que hacer aportes para la unidad, para trabajar en un proyecto común”, consideró al ser consultado sobre cuál será el candidato del peronismo.

Por otro lado, también se refirió a la posible candidatura de Patricia Bullrich en la Ciudad , quien en los últimos días no descartó presentarse para la jefatura de Gobierno. “No hay lugar para Bullrich porque la Ciudad no se la van a dar”, opinó, tajante.

Y añadió: “ Van a ponerlo Diego Santilli, probablemente con Pilar Ramírez . Una fórmula de la confianza".

Fuente: La Nación