Mataron a un joven policía para robarle su moto cuando iba al desfile por el aniversario de Alberdi

Kevin Samuel Rueda, un joven cadete de la Policía de Tucumán, había salido temprano de su casa este sábado en su moto para dirigirse a la Escuela de Suboficiales para luego participar de un desfile en la ciudad de Alberdi pero nunca llegó. Dos asaltantes lo mataron a balazos para robarle la moto.

Rueda, de 22 años, llevaba consigo el uniforme de gala cuando se dirigía en su moto hacia la sede policial donde debían concentrarse todos los agentes para viajar hasta la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Allí, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó las celebraciones por los 216 años del nacimiento del prócer, autor del libro Bases (...) y por quien se conmemora también el Día del Abogado.

Al llegar a la esquina de las calles Colón y Fortunata García, cerca de las 5:30 de este sábado, el joven domiciliado en el barrio Bella Vista, fue encerrado por otra moto en la que viajaban dos hombres, uno de los cuales estaba armado y lo amenazó para que detuviera la marcha.

Según el fiscal de Homicidios Carlos Sale el crimen fue inmediato, dado que los asaltantes le cruzaron la moto, le quitaron la suya y le dispararon. El joven Rueda murió prácticamente en el acto y en medio de la calle.

El fiscal remarcó que el joven "aparentemente no se resistió” al robo y precisó que el tiro se lo dieron después de quitarle la moto.

Los vecinos que escucharon el disparo y encontraron luego al joven ensangrentado tendido en el suelo llamaron de inmediato a los servicios de emergencia en el 911, tras lo cual llegaron al lugar patrulleros y ambulancias que solo pudieron constatar la muerte del muchacho.

Además del fiscal Sale, el crimen es investigado por los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y especialistas de la División Homicidios de la Policía de Tucumán.

En ese marco, la pesquisa comenzó por el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo y de las que tienen colocadas los comercios y viviendas de la avenida Colón para poder identificar a los atacantes y hacer un seguimiento sobre los caminos que tomaron para huir de la zona.

Fuentes policiales confirmaron que después del mediodía la moto de Rueda fue hallada abandonada en la zona de Los Chañaritos , un barrio de bajos recursos en las afueras de San Miguel de Tucumán.

En diálogo con la prensa tucumana el fiscal Sale precisó que "todo fue muy rápido". Y señaló que los asaltantes que atacaron a Rueda "lo interceptan, lee cruzan la moto, se paran, le quitan la moto y le efectúan un disparo prácticamente de manera inmediata".

Estas noche, la policía continuaba con la búsqueda de los dos hombres que asaltaron y mataron al joven agente.

En ese sentido, las fuentes dijeron que con el estudio de las cámaras de seguridad pudieron reconstruir varios kilómetros del recorrido realizado por los atacantes por lo que trabajan en conjunto fiscales y policías para poder localizar a ambos.

El crimen del joven provocó gran conmoción en la fuerza de seguridad que emitió mensajes en las redes sociales para recordar a Rueda, quien seguía con sus cursos de formación en la Escuela de Policías para convertirse en suboficial.

El Comando Superior de la Policía tucumana despidió al joven, al que identificó como personal transitorio policial, y lamento "la irreparable pérdida", a la vez que envío sus condolencias a la familia y amigos.

Fuente: Clarín