Los Pumas no pudieron con Australia en Jujuy y tendrán revancha en una semana cuando lo enfrente en Mendoza

Los Pumas no pudieron con los Wallabies y cayeron por primera vez en Jujuy. No importa tanto ese detalle, como el que se desgrana del 21-27: se trata de la tercera caída consecutiva y la cuarta en los cinco partidos que el Seleccionado jugó en el año. Sin embargo, del mismo modo que se puede afirmar que Felipe Contepomi no encuentra los resultados, es posible destacar que el rumbo elegido parece el acertado.

Ante los Wallabies, Contepomi repitió el mismo XV inicial que venía de caer ante Sudáfrica. No eligió sostener a los mismos nombres pese a la derrota por el resultado, sino por la actitud. Y en Jujuy esa confianza por momentos se vio plasmada en el juego. Pero otra vez no alcanzó y Los Pumas perdieron.

Los Pumas tuvieron una tarde de enorme exigencia defensiva y, al mismo tiempo, de demasiados altibajos para poder controlar a Australia. El comienzo mostró rápidamente cuál sería una de las claves del encuentro: los Wallabies llevaron el juego al campo argentino y encontraron espacios para golpear . En apenas 19 minutos apoyaron tres veces, mientras Argentina debió trabajar mucho para sostenerse en defensa.

La reacción, sin embargo, fue inmediata. Argentina no se desordenó y mantuvo su plan de juego. La amarilla a Harry Potter abrió una oportunidad que no se aprovechó del todo, no por falta de capacidad propia, sino por la templanza defensiva de Australia . Con los Wallabies jugando con 14, Argentina pasó varios minutos instalada en las 22 rivales, aunque le costó encontrar el quiebre.

La superioridad numérica no se tradujo rápidamente en puntos hasta que Joaquín Moro tomó una decisión inesperada: después de un scrum con penal para Argentina, utilizó el pie para jugar rápido y terminó apoyando. Lo mismo había intentado unos minutos antes. Fue una respuesta inteligente a una defensa que estaba cerrando todos los caminos posibles.

Australia, incluso con un hombre menos, había mostrado hasta entonces una capacidad importante para resistir. Y en el cierre del primer tiempo volvió a sumar con un penal después de la chicharra , para llegar al descanso con una diferencia importante.

El comienzo del segundo tiempo mostró otra Argentina. Los Pumas salieron decididos, encadenaron fases y consiguieron llevar el juego cerca del ingoal australiano. El try anulado a Prisciantelli., después de una muy buena secuencia ofensiva que recorrió unos 50 metros, fue una señal de que el equipo podía lastimar cuando encontraba continuidad. Poco después sí llegó el try de Boris Wenger y, con la conversión de Santiago Carreras , Argentina volvió definitivamente al partido.

Pero Australia respondió. El try de Tom Hooper frenó la remontada y volvió a poner a los Wallabies en una posición de control. A partir de allí apareció el cansancio y el partido perdió precisión: pases fallidos, knock-ons y ataques que no lograban encadenar suficientes fases.

En ese contexto, la defensa argentina volvió a ser protagonista. Australia tuvo una oportunidad clarísima a un metro del ingoal y Los Pumas resistieron. Incluso llegó a apoyar Lachlan Shaw , pero el TMO detectó que había perdido el control de la pelota antes de apoyarla y el try fue anulado.

Con los dientes apretados, Los Pumas sumaron situaciones para remontar el partido, pero igual que ante Sudáfrica, terminaron con las manos vacías. A Contepomi le restan seis días de trabajo en Mendoza, donde intentará zanjar las falencias que se vieron en Jujuy y conseguir el segundo triunfo del año.

Australia intentó a un metro del ingoal y no pudo: tremenda defensa de la Argentina para evitar el try.

Los Wallabies consiguieron algo en medio del juego deslucido que se veía en la Tacita de plata, pero después de la revisión del TMO O'Keefe anuló el try que le había concedido ala visita: antes de apoyar la pelota se le escurrió de las manos a Lachlan Shaw.

Los dos equipos parecen evidenciar el cansancio, pese al recambio realizado. Pases fallidos, varios knock on y pocas fases de juego caracterizan este lapso.

Tras un ataque paciente, Tom Hooper consiguió apoyar justo cuando Los Pumas se habían puesto a tiro. Ben Donaldson falló a los palos.

Los Pumas achican diferencia en el marcador. Esta vez apoyó Wegner y Santiago Carreras no falló en la conversión. El equipo de Contepomi está en partido.

Después de recuperar la pelota en campo propio, Los Pumas crecieron por la derecha y con un gran juego de manos avanzaron 50 metros para que Prisciantelli apoyara. Sin embargo tras la revisión, fue anulado por un pass forward que inhabilitó todo.

El equipo argentino sostuvo varias fases de ataque y con lujos incluidos, quedaron a metros del ingoal. Australia intenta salir de su campo.

Los 22.904 espectadores que tiene el partido ahora se deleitan con el Ballet "Portal de mi país" con su cuadro "cuatro elementos", un espectáculo que despliega en escena a 150 bailarines que componen la escencia de Jujuy: yunga, valles, quebrada y puna.

Tras la chicharra y con un penal a favor, Lonergan no falló en el tiro y los Wallabies se asguraron ir al descanso con una ventaja mayor.

Justo cuando Australia volvió a jugar con 15, Los Pumas consiguieron apoyar. Tras un Scrum, Joaquín Moro no esperó otra decisión, abrió juego con su pie y se zambulló tras el ingoal. Desde una posición inmejorable, Carreras volvió a convertir.

El equipo de Contepomi es ahora quien propone pero no consigue quebrar a los australianos que aguantan en sus 22 sin que Argentina traspase el ingoal.

Harry Potter cortó un pase con la mano y no esperó que O'Keefe le mostrara la amarilla y salió del campo sin que se lo pidieran. Argentina debe aprovechar para descontar.

Tras varias fases, lo conisguió Fraser McReight y desde muy cerca, Lonergan hizo la conversión. Pese al marcador, Los Pumas no se desconcentran y consiguen poner a Australia en posición defensiva.

Los Wallabies llevan el juego de una punta a la otra y el equipo argentino se planta en defensa en sus 22 y aguantan. En cada penal, el equipo visitante no busca los palos y apela al line.

El equipo de Contepomi presionó, Rodrigo Isgró se soltó y a dos metros del ingoal fue tacleado, pero Gerónimo Prisciantelli tomó la pelota y consguió apoyar. El Negro Carreras no falló en la patada y fueron siete los puntos.

Esta vez Carter Gordon lo conisguió por la derecha y fueron siete los puntos porque Lonergan no falló en la patada.

Con lo justo, Brandon Paenga-Amosa apoyó tras un desborde por el sector izquierdo. Fueron apenas cinco puntos, porque Ryan Lonergan falló en la conversión.

Los Wallabies se instalaron en las 22 yardas de Los Pumas desde el comienzo y en una fran respuesta defensiva, Santiago Carreras recuperó la pelota e hizo avanzar al equipo de Felipe Contepomi.

Primero el de Australia, interpretado por la soprano jujeña Marina García. Luego el de la Argentina, con una bellísima versión en charango y quena con la voz de Wara Calpanchay,

El platel de australia dejó primero el campo de juego rumbo al vestuario y Los Pumas se tomaron de los hombros en cículo para escuchar al capitán Pablo Matera y luego empezaron la caminata a los camarines bajo una lluvia de aplausos-

El año pasado, Los Pumas enfrentaron a Gales en el Principality Stadium de Cardiff y el referi neozelandes quedó en el centro de los cuestionamientos luego de revisar una acción en la pantalla y comprobar que en un ruck Ben Thomas le tiró una patada a la cabeza de Pablo Matera, que apenas esquivó el botín. Pese a la elocuencia de las imágenes, el galés solo vio la tarjeta amarilla.

Los dos seleccionados trabajan en el campo de juego en una tarde fresca y algo nublada. A poco del comienzo, el estadio todavía no está repleto aunque se espera que antes del kick off lo esté.

Matías Moroni será una de las alternativas que Felipe Contepomi tendrá en el banco para modificar el partido frente a Australia. El back aparece como una de las piezas de mayor experiencia entre los ocho suplentes argentinos.

Agustín Moyano y Nicolás Roger completarán las opciones para renovar la línea de backs, mientras que Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías y Juan Penoucos serán las alternativas para refrescar el pack.

Australia tendrá a Allan Alaalatoa como capitán para enfrentar a Los Pumas. El experimentado pilar derecho será uno de los referentes de un pack que tendrá a Brandon Paenga-Amosa como hooker e Isaac Kailea en el otro costado de la primera línea.

En la tercera línea aparece otro de los nombres importantes de los Wallabies: Rob Valetini será el número 8, acompañado por Tom Hooper y Fraser McReight. Allí se anuncia uno de los grandes duelos del encuentro contra Matera, Grondona y Moro.

Gerónimo Prisciantelli volverá a ocupar la camiseta número 15 de Los Pumas después de ser titular ante Sudáfrica. El jugador tendrá una nueva oportunidad para afirmarse como una de las alternativas que maneja Felipe Contepomi para el fondo de la cancha.

Prisciantelli completará el fondo junto con Rodrigo Isgró e Ignacio Mendy. Del otro lado tendrá a Tom Wright, uno de los jugadores elegidos por Australia para aportar velocidad y peligro desde el fondo.

Pablo Matera y Tomás Lavanini aparecen entre los jugadores de mayor recorrido internacional dentro de un equipo argentino que atraviesa un proceso de renovación. Matera será además el capitán frente a los Wallabies.

Guido Petti acompañará a Lavanini en la segunda línea, mientras que Matera integrará la tercera junto con Benjamín Grondona y Joaquín Moro. Experiencia y juventud volverán a mezclarse en el pack elegido por Felipe Contepomi.

Santiago Carreras conservará la camiseta número 10 y será nuevamente el encargado de conducir el ataque argentino. A su lado estará Simón Benítez Cruz como medio scrum, por lo que Contepomi también sostendrá la pareja de medios que utilizó contra Sudáfrica.

Carreras será una de las piezas de mayor experiencia de una línea de backs con varios nombres que buscan consolidarse. Faustino Sánchez Valarolo y Lucio Cinti serán los centros, mientras que Ignacio Mendy y Rodrigo Isgró ocuparán las puntas.

Los Wallabies aterrizaron en Argentina con confianza después de ganarle sus últimos dos partidos a Japón. El equipo australiano atraviesa una etapa de construcción y busca darle continuidad a su crecimiento pensando en su gran objetivo de los próximos años.

Australia será anfitrión del Mundial de Rugby de 2027 y cada partido empieza a tener un valor especial dentro de ese proceso. En Jujuy tendrá una nueva prueba ante unos Pumas que necesitan volver al triunfo.

Felipe Contepomi mantendrá intacto el XV titular que enfrentó a Sudáfrica, pero hará modificaciones entre los suplentes para recibir a Australia. Después de utilizar una distribución 6-2 entre forwards y backs frente a los Springboks, esta vez regresará al tradicional 5-3.

La principal novedad será la inclusión de Nicolás Roger, que le dará una alternativa más entre los backs. También ingresará Rodrigo Martínez por Mayco Vivas, mientras que Juan Martín Scelzo quedará afuera de los 23.

Los Pumas regresan a una provincia en la que tienen antecedentes inmejorables. El seleccionado argentino jugó dos veces en Jujuy y ganó en ambas ocasiones, una pequeña racha que intentará prolongar este sábado frente a Australia.

La primera presentación fue en 2017, con victoria 45-29 sobre Georgia. Cinco años después volvió para derrotar 26-18 a Escocia en el debut de Michael Cheika como entrenador. Contra los Wallabies buscará el tercer triunfo en la denominada Tacita de Plata.

Los nombres no cambiarán, pero el desafío será diferente. Los Pumas repetirán frente a Australia el equipo que enfrentó a Sudáfrica, aunque deberán adaptarse a un rival con características muy distintas a las de los Springboks.

“Australia tiene muchas fases, jugadores rápidos y va a intentar llevar el partido a sus puntas”, analizó Boris Wenger. El pilar argentino anticipó que la transición defensiva será una de las claves ante unos Wallabies que buscarán imponer un encuentro dinámico.

Boris Wenger será nuevamente uno de los pilares titulares de Los Pumas y frente a Australia alcanzará su décima presentación con el seleccionado. El forward destacó la competencia interna y aseguró que la cantidad de partidos internacionales no modifica el objetivo dentro del plantel.

“Ser titular es un orgullo, pero estamos todos tirando para el mismo lado”, afirmó Wenger, quien remarcó que desde los jugadores sin experiencia hasta los históricos buscan representar de la misma manera al país.

Pablo Matera volverá a conducir a Los Pumas como capitán frente a Australia y aportará sus 125 partidos internacionales a un equipo marcado por los contrastes. A su lado aparecen jugadores que todavía están dando sus primeros pasos con la camiseta argentina.

Uno de los ejemplos está en la primera línea: Ignacio Ruiz suma 31 encuentros pero apenas cinco como titular, Boris Wenger llegará a los diez y Francisco Moreno disputará su segundo test después de haber debutado frente a Sudáfrica.

Los Pumas jugarán este sábado desde las 16 ante los Wallabies en Jujuy con la necesidad de reencontrarse con la victoria. Será el quinto partido del año para el equipo de Felipe Contepomi, que hasta ahora solamente pudo festejar frente a Gales.

El seleccionado argentino perdió ante Escocia, Inglaterra y Sudáfrica y acumula cuatro derrotas en cinco presentaciones. El duelo contra Australia será el primero de los dos test matches que disputará como local ante los Wallabies.

Felipe Contepomi tomó una decisión inédita desde que asumió como entrenador de Los Pumas: por primera vez repetirá de un partido al siguiente los mismos 15 titulares. El equipo que enfrentará este sábado a Australia será el mismo que viene de caer 17-10 ante Sudáfrica en Vélez.

La apuesta responde al buen rendimiento mostrado frente a los Springboks pese a la derrota y a la presencia de varios jugadores con poca experiencia internacional. Esta vez, además, no habrá debutantes en un seleccionado que combina referentes históricos con nombres que empiezan a ganar terreno.

Fuente: Clarín