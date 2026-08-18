Mar del Plata: se reunieron después del velorio de un delincuente y les tiraron piedras a los autos para robar

Un grupo de personas protagonizó un violento episodio en Mar del Plata. Se reunieron al costado de una transitada avenida de la ciudad y les tiraron piedras a los automovilistas que pasaban para robarles .

El hecho ocurrió en Juan B. Justo y Carlos Gardel y quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en la zona. En las imágenes se observa a unas 20 personas que atacan a los coches que circulan por el camino.

De acuerdo con la información a la que accedió eltrece , se trataría de individuos que presenciaron el velorio de un delincuente de 16 años asesinado por un comerciante, que intentó defenderse durante un robo.

En el video se puede ver como arrojaban piedras y botellas contra los autos que pasaban por la avenida . También atacaban a motociclistas y ciclistas.

En la escena, aparecen dos patrulleros a pocos metros de donde se originaron los incidentes, pero lejos de intervenir, pasan de largo .

Un conductor que iba en una camioneta fue atacado por los agresores y dio una vuelta en U para amedrentarlos: aceleró y se les abalanzó disuadiéndolos momentáneamente.

El hecho provocó gran conmoción en el barrio por la violencia de los hechos y por la falta de seguridad en la zona.

Este fin de semana se desarrolló un encuentro presencial de “farmear aura” en Mar del Plata , una tendencia urbana surgida en redes sociales que ganó terreno en el último tiempo. El evento reunió a cientos de personas en Plaza Mitre.

Si bien el concepto busca premiar a quienes tienen más carisma o estilo a través de batallas en las que los participantes realizan poses y movimientos sin caer en violencia verbal o física, el encuentro terminó con agresiones entre bandos .

La cita fue este lunes feriado en el centro de la ciudad y contó con la presencia de niños, adolescentes y adultos. Se desarrolló en un ambiente tranquilo, con batallas entre los participantes que buscaban sumar su puntaje de “aura” .

Hasta que en un momento, sobre el final del día, apareció un grupo violento que empezó a atacar a los allí presentes y, de repente, el escenario se convirtió en una batalla campal, en la cual volaban piedras y botellas .

Las imágenes de los incidentes circularon en redes sociales y en medios locales, que ilustraron el lamentable final del primer encuentro presencial de “farmear aura” en Mar del Plata.

Fuente: TN