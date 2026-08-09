Mar del Plata espera el desembarco de hasta 200 efectivos de fuerzas federales para reforzar la seguridad

ZONALES

El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, realizó durante los últimos días una serie de gestiones ante las máximas autoridades de Seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para reforzar la prevención del delito en Mar del Plata. Según informó La Capital, las conversaciones podrían derivar en el anuncio esta semana de la llegada de entre 150 y 200 efectivos de fuerzas federales a la ciudad.





La incorporación del personal tendría como objetivo reforzar la presencia preventiva en distintos sectores de Mar del Plata, en un contexto marcado por el incremento de los reclamos vecinales por hechos de inseguridad y por una serie de episodios delictivos que generaron preocupación durante los últimos días.





De acuerdo con la información publicada, el desembarco de los efectivos se pondría en marcha a partir del 1 de septiembre, una fecha que permitiría coordinar previamente el traslado y la puesta en funcionamiento del nuevo esquema operativo.





Las gestiones del jefe comunal se produjeron luego de los pedidos realizados ante autoridades nacionales y provinciales para incrementar los recursos destinados a la seguridad de General Pueyrredon.





Doce nuevas camionetas para la Policía Bonaerense





Como parte del refuerzo de los recursos disponibles en la ciudad, la Municipalidad pondrá además en funcionamiento 12 camionetas nuevas destinadas a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.





Los móviles fueron adquiridos por el gobierno municipal con fondos destinados a seguridad y serán presentados oficialmente durante este lunes.





La compra forma parte de un total de 17 camionetas dispuestas por Neme. Las otras cinco unidades quedarán a disposición de la Secretaría de Seguridad municipal para reforzar las tareas propias del área.





La incorporación de los vehículos apunta a incrementar la capacidad operativa y la presencia de móviles en las calles, en paralelo con las gestiones para sumar efectivos de fuerzas federales.





Buscan garantizar el funcionamiento de 1.383 cámaras





Otro de los ejes de la estrategia de seguridad municipal está relacionado con el sistema de videovigilancia.





El Ejecutivo local avanza con una licitación para contratar durante 24 meses, con posibilidad de prorrogar el servicio por un año más, el mantenimiento integral de las 1.383 cámaras de seguridad instaladas actualmente en el distrito.





En el segundo llamado a licitación se conocieron las ofertas económicas de las empresas interesadas. Exanet cotizó $4.440 millones, mientras que NEC Argentina presentó una oferta de $3.696 millones.





Ahora el Municipio deberá analizar las propuestas y determinar cuál será la empresa adjudicataria.





El servicio contempla el mantenimiento de la infraestructura existente, la configuración del equipamiento y del software utilizado para capturar, transportar y almacenar las imágenes, además de las tareas necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema tanto en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) como en los distintos puntos de la vía pública.





La empresa que resulte adjudicada deberá garantizar una disponibilidad mínima del 90% de las cámaras, con un máximo de 36 horas mensuales sin servicio por dispositivo. Además, los incidentes deberán ser solucionados en un plazo máximo de 48 horas.





El contrato también contempla garantizar determinados estándares de calidad de las imágenes para permitir su correcta visualización y grabación.





Una red de 450 kilómetros





El sistema de videovigilancia se apoya además sobre una importante infraestructura de comunicaciones municipal.





Según la información difundida, la red de fibra óptica cuenta con aproximadamente 300 kilómetros de extensión mediante tecnología GPON, a los que se suman otros 150 kilómetros correspondientes a una estructura en anillo y estrella.





También existen ocho nodos inalámbricos exclusivos para cámaras y otros diez correspondientes a la red metropolitana principal.





La futura empresa adjudicataria deberá realizar un relevamiento de toda esa infraestructura y entregar al Municipio un plano digital actualizado que permita conocer el estado de la red y las posibilidades de incorporar nuevas conexiones.





Cambios en el esquema de patrullaje





El refuerzo de seguridad también contempla modificaciones dentro de la estructura operativa de la Policía Bonaerense en Mar del Plata.





Desde el Ministerio de Seguridad provincial ratificaron al comisario mayor Cristian Fontana como jefe Departamental y anunciaron cambios destinados a reorganizar el patrullaje preventivo.





Entre las principales modificaciones aparece el regreso de una división del Comando de Patrullas en dos zonas: Norte y Sur.





La intención es optimizar la distribución de los recursos humanos y los móviles policiales para lograr una cobertura más eficiente de las 63 cuadrículas que conforman el casco urbano del partido de General Pueyrredon.





El esquema busca mantener la centralización de la prevención en el Comando de Patrullas, pero con una organización territorial que permita mejorar la respuesta y la distribución de los recursos.





A esto se sumará una mayor presencia en las calles de unidades especiales y grupos operativos. Según la información publicada, la UTOI, el Grupo de Apoyo Departamental, el Grupo de Policía Motorizada, Caballería e Infantería reubicarán recursos para fortalecer las tareas de patrullaje y prevención.





De esta manera, Mar del Plata se encamina hacia un nuevo esquema de seguridad que combinaría la llegada de efectivos federales, la incorporación de nuevos móviles municipales destinados a la Policía Bonaerense, una reorganización del patrullaje provincial y una millonaria inversión para garantizar el funcionamiento del sistema de videovigilancia.