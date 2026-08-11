MADARIAGA: Una falsa publicación de Credicuotas terminó en una estafa y el robo de dinero mediante transferencias

MADARIAGA

Una pareja denunció haber sido víctima de una maniobra de estafa que comenzó con una falsa publicación de Credicuotas en Facebook y continuó con llamados telefónicos, transferencias de dinero y el envío de un enlace para instalar una aplicación.





Según consta en la denuncia, el episodio comenzó el 5 de agosto, cuando uno de los damnificados advirtió en Facebook una publicación de una supuesta página de Credicuotas. Para acceder a un crédito, aportó sus datos personales y los de su pareja.





Ese mismo día, alrededor de las 16:28, la mujer recibió un llamado de un hombre que dijo comunicarse en representación de la empresa. El supuesto operador le manifestó que no podía acceder al crédito porque figuraba en el Veraz y le indicó que necesitaba presentar un garante. La pareja aportó los datos de una persona que podía cumplir con ese requisito.





Luego, los estafadores les indicaron que debían realizar un depósito para avanzar con el trámite. La víctima transfirió $559.000 desde su cuenta bancaria, pero posteriormente advirtió que el dinero había sido derivado a una cuenta de un tercero.





La maniobra continuó durante la misma jornada. Cerca de las 19:23, la pareja recibió otro llamado desde un número diferente, que aparecía asociado a una supuesta cuenta de atención telefónica de Tarjeta Naranja. Quienes estaban detrás de la comunicación aseguraron que necesitaban hablar con el garante y volvieron a convencerlos de que el dinero se encontraba retenido.





Al finalizar sus actividades, alrededor de las 22, el damnificado comprobó que el dinero ya no estaba disponible y que había sido transferido a otra cuenta.





Al día siguiente, en un intento por recuperar el dinero, la víctima buscó en Google un supuesto número de atención al cliente de Tarjeta Naranja. Al comunicarse, nuevamente fue atendida por personas que le aseguraron que había sido víctima de una estafa y que debían realizar un supuesto “protocolo de seguridad”.





A partir de allí, la maniobra volvió a avanzar. Mediante una llamada de WhatsApp, los falsos operadores guiaron a la pareja para ingresar a sus cuentas y realizaron nuevas operaciones. En una de ellas se transfirieron $80.000 y posteriormente se indicó a la mujer que enviara ese dinero a una cuenta de una billetera virtual perteneciente a una tercera persona.





La situación no terminó allí. Más tarde, desde el mismo contacto de WhatsApp, los damnificados recibieron un enlace que los llevó a descargar una aplicación denominada Finwind. Los falsos operadores les indicaron que debían crear un usuario, escanear sus documentos y realizar un reconocimiento facial. Luego les solicitaron eliminar la aplicación y aseguraron que en aproximadamente diez minutos les reintegrarían el dinero.





El reintegro nunca ocurrió.





Ante la sospecha de que sus cuentas pudieran continuar siendo utilizadas, el damnificado se comunicó con una entidad bancaria para solicitar el bloqueo preventivo. También constató que la supuesta página de Credicuotas que había contactado inicialmente ya no se encontraba disponible en Facebook.





De acuerdo con la denuncia, hasta el momento no logró recuperar los $80.000 de la segunda maniobra y no detectó movimientos irregulares en su cuenta de Mercado Pago.





La investigación busca determinar quiénes estuvieron detrás de las comunicaciones y de las cuentas utilizadas para recibir las transferencias, además de establecer el destino del dinero y si los datos personales obtenidos durante la maniobra fueron utilizados para realizar otras operaciones.