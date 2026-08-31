MADARIAGA - Santoro: “Desde 2015 a la fecha hemos perdido un 25% de coparticipación”

MADARIAGA

El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, habló con Willy Kohan en Radio Rivadavia sobre la situación económica del municipio, las dificultades que atraviesan las administraciones locales y las estrategias que impulsa la ciudad para diversificar su actividad productiva y turística.





Durante la entrevista, Santoro explicó que General Madariaga atraviesa una situación compleja en materia de recursos municipales, aun cuando algunos sectores de la economía local, particularmente la ganadería, mantienen un buen nivel de actividad.





“Este es mi tercer mandato. Asumí en 2015 y desde el 2015 a la fecha hemos perdido un 25% de coparticipación”, señaló el intendente.





Santoro detalló que durante 2026 se produjo además una nueva reducción en el porcentaje correspondiente al municipio. “Este año específicamente, el año 26, perdimos 5 puntos de lo que es el CUD, ese coeficiente único de distribución”, explicó.





El jefe comunal sostuvo que frente a esta reducción de los ingresos fue necesario profundizar el cuidado de los recursos municipales para evitar que la administración entrara en una situación crítica.





“Tener una gestión austera, cuidando mucho, mucho los recursos, hace que hoy sigamos funcionando”, afirmó.





A la caída de la coparticipación se suma, según explicó, una menor recaudación propia. Santoro señaló que también se siente “la baja en el pago de tasas”, dos factores que consideró centrales para entender las dificultades que enfrentan los municipios.





En ese sentido, remarcó una diferencia estructural respecto de los gobiernos nacional y provincial: “Nosotros no podemos emitir, no podemos endeudarnos, como lo hace la Nación, como lo puede hacer la provincia”. Por eso, sostuvo que los recursos municipales dependen fundamentalmente de la coparticipación y del ingreso de tasas.





Una economía ganadera que no alcanza





Consultado por la situación productiva de General Madariaga, Santoro explicó que se trata de una zona eminentemente agrícola-ganadera, aunque con una fuerte presencia de la actividad ganadera.





“Hay 200.000 hectáreas dedicadas a la ganadería”, precisó.





Sin embargo, aclaró que el buen desempeño de ese sector no alcanza para compensar las dificultades que atraviesan otras actividades económicas.





El intendente sostuvo que existe un “declive generalizado en todas las demás actividades”, por lo que el municipio busca ampliar las alternativas productivas y aprovechar la ubicación estratégica de General Madariaga, cercana a los principales destinos turísticos de la costa atlántica.





Educación y nuevas carreras para la región





Otro de los principales temas de la entrevista fue el crecimiento de la oferta universitaria en la región a partir de las nuevas propuestas de UADE Costa.





Santoro destacó especialmente la llegada de la carrera de Ingeniería Industrial y la futura Tecnicatura en Inspección Animal, que comenzará a dictarse el próximo año.





“Son necesidades que tiene la zona, y que UADE Costa obviamente las percibe y las trata de materializar”, sostuvo.





Para el intendente, contar con profesionales formados en la región resulta fundamental para acompañar el crecimiento económico y productivo de General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y las localidades cercanas.





La incorporación de Ingeniería Industrial fue presentada como una herramienta para responder a las necesidades específicas de una región atravesada por una marcada estacionalidad económica.





Una región que busca romper con la estacionalidad





Durante la conversación, Santoro puso especial énfasis en la necesidad de dejar atrás el esquema en el que General Madariaga funciona principalmente como proveedora de trabajadores para las localidades costeras durante el verano.





“No solamente, como pasaba hasta que asumimos nosotros, de que solamente de Madariaga proveíamos el personal que laboraba en la costa, sino que también tenemos que complementarnos”, explicó.





En ese sentido, mencionó distintas iniciativas vinculadas al turismo rural, las lagunas, las tradiciones locales, la gastronomía y los eventos culturales.





El objetivo, según explicó, es generar propuestas que permitan atraer visitantes durante los meses en los que disminuye fuertemente la actividad turística de la costa.





Santoro destacó que recientemente se difundieron distintas actividades de General Madariaga y remarcó la cantidad de propuestas que tendrá la ciudad durante los próximos meses.





“No creo que haya otro municipio con tanta actividad cultural que tiene que ver con nuestras tradiciones”, afirmó.





Gastronomía, vino y turismo rural





El intendente también destacó el desarrollo de nuevas propuestas vinculadas a la gastronomía y la producción vitivinícola.





General Madariaga cuenta actualmente con dos bodegas y existe la posibilidad de que se incorpore una tercera, según explicó Santoro.





La estrategia apunta a combinar las actividades tradicionales de la ciudad con nuevas alternativas para el visitante.





En ese marco, mencionó eventos vinculados con la gastronomía y las tradiciones locales, entre ellos el concurso de asadores y otras propuestas que buscan poner en valor la identidad de Madariaga.





“El turismo entendemos como un gran desarrollador, generador de puestos de trabajo, generador de riqueza”, sostuvo.





Santoro también confirmó que existe un emprendimiento de turismo rural vinculado a su familia, encabezado por su esposa.





“El turista viene a una región”





Uno de los conceptos que atravesó la entrevista fue la necesidad de pensar a General Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y las localidades de la zona como parte de un mismo circuito turístico.





Para Santoro, quienes llegan a la región no necesariamente distinguen los límites administrativos entre los municipios, sino que buscan diferentes experiencias en un mismo destino.





“Yo creo que el turista que viene a la región no conoce el límite entre Madariaga y Pinamar o Madariaga y Gesell, sino que viene a una región y quiere irse de la mejor manera”, señaló.





Desde esa mirada, el intendente planteó la necesidad de profundizar la complementación entre las distintas localidades para ampliar la oferta turística y extender el movimiento económico durante todo el año.





La apuesta por formar profesionales en la zona





Durante la entrevista también participó Federico Prada, director del área de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de UADE, quien explicó las características de la nueva carrera de Ingeniería Industrial que se dictará en la sede de Costa.





La carrera tendrá una duración de cinco años y comenzará en marzo. Según explicó Prada, la intención es formar profesionales que conozcan las particularidades productivas de la región y puedan aportar soluciones a empresas y emprendimientos locales.





Santoro consideró que esta incorporación representa una oportunidad estratégica para toda la zona.





La iniciativa apunta no solamente a formar estudiantes de Pinamar, General Madariaga y Villa Gesell, sino también a fortalecer el vínculo entre la educación universitaria y las necesidades concretas del sector productivo regional.





La entrevista con Willy Kohan permitió así al intendente madariaguense exponer una doble realidad: la presión que atraviesan las cuentas municipales por la caída de los recursos y, al mismo tiempo, una estrategia orientada a diversificar la economía local mediante educación, producción, turismo y nuevas actividades durante todo el año.