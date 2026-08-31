Antecedentes de Callejero Fino: La historia de su arresto y la tobillera electrónica

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Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Nattanael Alvarenga, volvió a quedar en el centro de la escena policial tras su reciente detención. El cantante ya había atravesado una causa judicial durante su juventud que terminó con una condena de seis años de prisión domiciliaria.

El artista cumplió la pena en su casa de Presidente Derqui, partido de Pilar, bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica.

La causa y el arresto domiciliario

El episodio que marcó aquella etapa de su vida ocurrió cuando era joven y fue detenido tras participar en un hecho delictivo. La Justicia determinó su responsabilidad penal y le otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Durante seis años debió permanecer en su domicilio, sin posibilidad de salir ni realizar presentaciones públicas.

En ese período comenzó a desarrollar con mayor intensidad su faceta musical. Transformó una de las habitaciones de su casa en un estudio improvisado, donde compuso y grabó canciones que posteriormente impulsarían su carrera.

También comenzó a compartir videos y temas a través de las redes sociales, algunos de ellos registrados en distintos espacios de su vivienda.

De la tobillera electrónica a los grandes escenarios

Una vez finalizada la condena y retirado el dispositivo electrónico, Callejero Fino pudo recuperar su libertad de circulación y avanzar con su carrera dentro de la música urbana.

Con el tiempo comenzó a presentarse en distintos escenarios y logró llegar a lugares como el Luna Park y el Movistar Arena.

El período de prisión domiciliaria se convirtió así en una parte importante de su historia personal y artística. En distintas entrevistas, el cantante habló sobre cómo el encierro influyó en su proceso creativo y cómo la música se convirtió en una herramienta para construir su carrera.