MADARIAGA - Regresó de dar a luz y encontró su casa destrozada: "Creo que se confundieron"

MADARIAGA





Talía Martínez dialogó con CNM Radio 93.3 y contó el difícil momento que le toca vivir tras dar a luz a su bebé. llegó a su casa y la encontró desordenada, defecada y con camas rotas, colchones manchados y pañales destrozados.



"Me fui a tener a mi bebé el 21. Me hicieron una operación y me quedé en la casa de mi ex pareja. Al regresar ayer por la tarde encontré todo roto y no me podía quedar acá".





La madre de 5 niños dijo que cree que el atacante se confundió porque antes vivían allí personas que serían de mal vivir. Abrieron una puerta que no tenía traba y dañaron todo.



"Yo hace poco vivo acá. Me instalé hace un mes, estoy desocupada y me ayuda mi ex pareja. Ahora tengo que tirar los colchones y la ropa porque está todo manchado".

Todo ocurrió en Calle 10 entre 103 y 107 y relató en radio cuando aún no había radicado la denuncia porque la policía le pidió que pase, recién, esta mañana poniendo en riesgo pruebas. "Ellos me dijeron que como no se había robado nada podía denunciar después".



Los conductores de Informe Central le explicaron que el accionar policial era erróneo y que preserve el sitio porque podían haber pruebas. También le pidieron que verifique si había cámaras en la zona y ella les marcó una de un comercio y otra municipal.



Talia facilitó un alias para recibir ayuda: taliamartinez27 a nombre de Talía Ailén Martinez.