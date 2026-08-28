Los mejores videos del eclipse lunar: el fenómeno visto desde distintos países

Un eclipse de Luna parcial profundo fue visible desde todo América y Europa. El fenómeno comenzó en la noche del jueves 27 de agosto y terminó en la madrugada del viernes 28 y convocó a miles de personas.

Durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la sombra del planeta se proyecta sobre el disco lunar, que gradualmente se tiñe de color rojizo porque la atmósfera terrestre filtra la luz del sol y bloquea gran parte de los tonos azules dejando pasar sobre todo la luz roja. Por este motivo se conoce a este fenómeno como “Luna de sangre” .

Según la NASA, alrededor del 96% de la Luna pasó por la umbra de la Tierra.

Este siglo habrá 230 eclipses lunares , sumando los penumbrales, parciales y totales y el próximoeclipse parcial de Luna será el 12 de enero de 2028 .

En la Argentina, la Luna alcanzó el punto máximo del eclipse lunar parcial a la 1:12 de la madrugada y concluyó a las 04:01, cuando la Luna abandonó por completo la penumbra de la Tierra.

En total, considerando todas sus fases, el fenómeno tuvo una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos

Fuente: TN