MADARIAGA: Le hurtaron el celular durante los festejos por el Día del Niño

MADARIAGA

Una mujer denunció el hurto de su teléfono celular mientras participaba de la fiesta por el Día del Niño realizada en el Paseo del Bicentenario, en General Madariaga.





Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando se encontraba en el evento, sobre calle Buenos Aires, entre 31 y 33. En ese momento, levantó a su hijo para que pudiera agarrar algunas golosinas y sintió que le habían tocado el bolsillo trasero del pantalón.





Al revisar sus pertenencias, advirtió que le habían sustraído su iPhone 16, que llevaba en el bolsillo. El equipo contaba con sistema de rastreo y, al realizar la primera consulta, la ubicación indicaba que todavía se encontraba dentro del predio donde se desarrollaba la celebración.





Al intentar comunicarse con el aparato, inicialmente permanecía encendido, pero pocos minutos después dejó de emitir señal al ser apagado.





La víctima señaló además que en el lugar existen cámaras de seguridad, por lo que consideró que podrían aportar información para determinar quién tomó el teléfono y establecer el recorrido realizado posteriormente.



