Madariaga: “Escuchamos pero Si Juzgamos” la propuesta teatral con comedia y cena show

MADARIAGA





El grupo de teatro Producciones Independientes presenta este viernes 21 la obra “Escuchamos pero Si Juzgamos”, una comedia de creación colectiva que propone una mirada entretenida sobre los vínculos amorosos, la vida matrimonial y los cambios que atraviesan las relaciones con el paso de los años.





La propuesta aborda, desde el humor, distintas situaciones vinculadas con la convivencia, los vínculos de pareja y la búsqueda de nuevos amores, poniendo en escena las dudas y desafíos que aparecen frente a las nuevas formas de relacionarse.





A lo largo de la obra, hombres y mujeres se enfrentan a diferentes situaciones y a una pregunta que atraviesa buena parte de la historia: ¿cómo se conquistan nuevos amores en la sociedad actual? La comedia también contrapone las formas tradicionales de relacionarse con los cambios propios de la modernidad.





La obra plantea así diferentes maneras de observar la realidad actual, con situaciones que buscan generar identificación en el público y, al mismo tiempo, abrir espacio para la reflexión sobre las relaciones, las costumbres y las transformaciones sociales.





El elenco está integrado por Romina Arana, Juan Topich, Carolina Figueroa, Martín Masaniz, Gisel Arana, Walter Medina, Marcela Arancedo y Horacio Barrera, bajo la dirección del profesor Alejandro Manzo.





Una de las particularidades de esta presentación será la posibilidad de disfrutar de una propuesta de cena show, con un espacio especialmente preparado para que los espectadores puedan vivir la función de una manera diferente.





El lugar estará distribuido en dos sectores: un sector de platea y otro con mesas y sillas, generando una modalidad más cercana y distendida para acompañar la propuesta teatral.





La función se realizará este viernes 21, a las 21 horas, en el Centro de Jubilados de General Madariaga.





Las entradas tendrán un valor de $7.000 en forma anticipada, mientras que el costo será de $10.000 el día de la función.





Las reservas pueden realizarse a través de las redes sociales del grupo o comunicándose al 2267 404634.





La presentación se suma así a la agenda cultural de Madariaga con una propuesta que combina teatro, humor y una experiencia diferente para compartir, de la mano de artistas locales y bajo la dirección de Alejandro Manzo.