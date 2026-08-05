MADARIAGA - El padre Silvano celebró la visita del papa León XIV a la Argentina: "Tenemos que preparar el corazón para recibir al sucesor de Pedro"

MADARIAGA

La confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, despertó una enorme expectativa en todo el país. En General Madariaga, el cura párroco Silvano de Sarro manifestó su alegría por el anuncio y sostuvo que la comunidad ya comenzó a prepararse espiritualmente para recibir al Sumo Pontífice, mientras aguarda la definición del cronograma oficial de actividades.





En diálogo con CNM Radio, el sacerdote recordó que la noticia era esperada desde hacía tiempo, aunque explicó que existían cuestiones diplomáticas e institucionales que retrasaban el anuncio oficial.





"Estamos muy contentos de este anuncio. Lo estábamos esperando de un momento a otro, pero las cosas de la Santa Sede son así. Se hace el anuncio oficial en Roma y en Buenos Aires simultáneamente, y es ahí cuando tenemos la confirmación oficial de lo que ya sabíamos que se estaba preparando", expresó.





Según indicó, el Papa visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque todavía no fueron definidos los días ni los horarios de cada actividad.





"Por ahora sabemos las fechas, que va a ser del 8 al 11 de noviembre, que va a estar en Buenos Aires, Luján y Córdoba, pero no sabemos los días y horarios de cada lugar y cómo será todavía el itinerario. Esperamos más definiciones", explicó.





Una visita esperada desde hace años





El padre Silvano recordó que la Argentina aguardaba desde hace tiempo una visita papal, especialmente después de que el papa Francisco nunca pudiera concretar un viaje a su país natal durante su pontificado.





"Francisco pudo visitar muchos países, estuvo en Brasil, en Paraguay, Bolivia, Chile, pero faltaba venir a la Argentina. Por todos los motivos que conocemos no lo consideró prudente en su momento y después su estado de salud tampoco lo permitió", señaló.





Para el sacerdote, la llegada de León XIV trasciende a la figura personal del pontífice.





"Estamos muy felices de recibir al sucesor de Pedro, porque más allá de las personas, el Papa es el vicario de Cristo en la Tierra. Lo recibiremos con mucha alegría y esperanza", afirmó.





Cómo se prepara Madariaga





Consultado sobre la organización que comenzará en General Madariaga para quienes deseen participar de alguna de las celebraciones papales, explicó que por ahora el objetivo principal es difundir la noticia y despertar el entusiasmo de los fieles.





"Hoy lo primero es generar la expectativa y las ganas de ir a ver al Papa. Una vez que estén definidos los horarios, los lugares y los días, podremos organizar uno o dos micros, los que sean necesarios, para viajar en peregrinación", indicó.





El sacerdote adelantó que, por cuestiones de cercanía, las opciones más viables serán Buenos Aires o Luján.





"Seguramente será Luján o Buenos Aires. Córdoba nos queda más lejos. Tendremos que decidir cuál es el lugar más apropiado para proponerle a los madariaguenses que se sumen a algún transporte organizado por la parroquia", sostuvo.





Sin embargo, aclaró que antes de la logística existe otra preparación mucho más importante.





"Ya tenemos que ir preparando el corazón y las ganas de ir a ver al Papa. Después veremos dónde y cuándo salimos", resumió.





"La Iglesia siempre es la casa a la que se puede volver"





Silvano de Sarro consideró que este tipo de acontecimientos también representan una oportunidad para acercar nuevamente a muchas personas a la vida de la Iglesia.





"Siempre esperamos que estas movidas ayuden a que más gente se sienta invitada a participar y sepa que la Iglesia es su casa. Por ahí alguien se alejó por distintos motivos, pero siempre estamos a tiempo de volver a casa para recibir una visita tan importante como la del sucesor de Pedro", reflexionó.





La difícil realidad social





Durante la entrevista también fue consultado sobre la situación económica que atraviesan numerosas familias de General Madariaga y confirmó que la demanda de asistencia aumentó considerablemente.





"Claramente hay más afluencia de gente que viene a pedir, sobre todo mercadería y alimentos. Ropa siempre hubo, pero lo que más se necesita son alimentos", aseguró.





Explicó que el dinero que se recauda en las ferias solidarias de Cáritas permite adquirir aquellos productos que más escasean.





"Estamos permanentemente comprando alimentos: fideos, polenta, arroz, yerba, azúcar. Son los productos que más demanda la gente", detalló.





Además recordó que este invierno, debido a las bajas temperaturas registradas desde muy temprano, también pudieron adquirir elementos específicos para asistir a las familias.





"Con la parte de la colecta anual de Cáritas que queda en la parroquia compramos mantas polares y zapatillas, porque son dos cosas que la gente necesita mucho y casi nunca llegan mediante donaciones", explicó.





Dónde funciona Cáritas





El sacerdote aprovechó la oportunidad para informar los lugares y horarios donde funciona Cáritas en la ciudad.





La atención principal se realiza detrás del templo parroquial, sobre calle Maistegui, de martes a jueves entre las 14 y las 17 horas. También funciona una sede en la capilla Nuestra Señora de Luján, del barrio Belgrano, donde la atención se brinda los días miércoles.





Allí pueden acercarse tanto quienes necesiten ayuda como quienes deseen colaborar con donaciones.





Los recuerdos de Juan Pablo II





La visita de León XIV también despertó en Silvano recuerdos muy personales de las visitas de San Juan Pablo II a la Argentina.





Recordó que en 1982, cuando tenía apenas 14 años, viajó para verlo por primera vez junto a otros jóvenes de la Catedral.





Sin embargo, la experiencia que más lo marcó fue la segunda visita, en 1987, cuando ya era seminarista.





"Estuve en Bahía Blanca, donde me dio la comunión Juan Pablo II. También participé del encuentro con los trabajadores en el Mercado Central, de la misa para sacerdotes y religiosos en Vélez y de la histórica Jornada Mundial de la Juventud en la avenida 9 de Julio", recordó.





Según explicó, aquella fue la primera Jornada Mundial de la Juventud organizada fuera de Roma, impulsada por el entonces cardenal Eduardo Pironio.





"Fue una experiencia inolvidable. Pero además quedaron los discursos del Papa, que eran verdaderas obras maestras", afirmó.





"Lo importante es poner en práctica lo que el Papa enseñe"





Silvano insistió en que la verdadera importancia de la visita no estará únicamente en ver al Pontífice, sino en el mensaje que dejará durante su paso por el país.





"Lo importante es que su palabra no quede solamente en recuerdos o anécdotas. Tenemos que seguir reflexionándola y, ojalá, ponerla en práctica", expresó.





En ese sentido recordó que, durante recientes viajes internacionales, León XIV habló sobre la dignidad de la persona humana, la defensa de la vida y la situación de los migrantes.





"Su palabra tiene que ayudarnos a crecer como sociedad. No puede quedar solamente en un aplauso", reflexionó.





"El Papa no viene a hacer política partidaria"





En el tramo final de la entrevista, el cura párroco también hizo referencia al papel del Papa frente a la realidad política.





"El Papa no viene por ninguna cuestión política, ideológica o partidaria. Viene como padre de todos a hablar del ser humano y de la dignidad de las personas", afirmó.





Aunque aclaró que el mensaje papal sí tiene una profunda dimensión política en el sentido más amplio del término.





"La política entendida como el bien común es el acto de caridad más noble. Quien se dedica a la política debería hacerlo renunciando al interés personal para buscar el bien de todos", sostuvo.





Finalmente, remarcó que esa será una de las enseñanzas centrales que dejará León XIV durante su paso por la Argentina.





"Tenemos que volver a mirar la política como el arte de buscar el bien común. Ese es uno de los grandes desafíos que seguramente el Papa volverá a plantearnos", concluyó.