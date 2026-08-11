MADARIAGA: El Municipio intensificará los controles y las multas por perros sueltos en la vía pública

MADARIAGA

La Municipalidad de General Madariaga anunció que reforzará los controles y aplicará sanciones a los propietarios de perros que circulen sin supervisión por la vía pública, ante el aumento de situaciones que afectan la convivencia y generan riesgos para vecinos, mascotas y quienes transitan por la ciudad.





Según informó el Municipio, en distintos sectores se registraron episodios protagonizados por animales sueltos que rompen bolsas de residuos, persiguen a motos y bicicletas y generan situaciones de peligro. También se señalaron casos de ataques y mordeduras a otros animales y personas.





Frente a este escenario, se intensificarán los controles y se aplicarán las multas previstas en la Ordenanza Municipal 3020/24, que establece las obligaciones vinculadas con la tenencia responsable.





Desde el gobierno local remarcaron que la responsabilidad no recae únicamente en el Municipio, sino también en los propietarios de los animales, quienes deben evitar que sus mascotas permanezcan sin supervisión en la vía pública.





En ese sentido, se pidió además la colaboración de los vecinos para aportar información que permita identificar a los responsables de los animales que protagonizan este tipo de situaciones.





Las denuncias pueden realizarse en la Oficina de Mediación Comunitaria, ubicada en el Centro de Operaciones Municipal (COM). A partir de cada presentación, el caso será evaluado y, cuando corresponda, derivado a la Oficina de Bromatología para su seguimiento y la adopción de las medidas correspondientes.





Desde la Municipalidad insistieron en que la convivencia requiere tanto controles y cumplimiento de las normas como el compromiso de los vecinos para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a terceros.