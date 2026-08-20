MADARIAGA: Detuvieron a un joven con una moto que había sido robada minutos antes

MADARIAGA





Un joven de 21 años fue detenido este miércoles en General Madariaga luego de ser encontrado circulando junto a una motocicleta que había sido denunciada como robada minutos antes. El procedimiento se realizó alrededor de las 17:30, tras una alerta emitida por el Centro Operativo de Monitoreo.





Según se informó en CNM Radio esta mañana, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de General Madariaga recibió un aviso sobre la presencia de un hombre que se desplazaba a pie junto a una motocicleta por la zona de calle Guatemala, casi Honduras.





Los efectivos se dirigieron al lugar y observaron a un masculino de aproximadamente 1,75 metros de altura, tez trigueña y cabello corto y oscuro, que vestía una campera roja, pantalón de jean azul y zapatillas negras.





Al ser identificado, se trataba junto a una motocicleta Zanella modelo ZB 110, de color gris oscuro con vivos rojos y negros.





Los agentes solicitaron la documentación correspondiente para acreditar la titularidad del rodado. Sin embargo, mientras se realizaba el procedimiento, recibieron información de que minutos antes había sido sustraída una motocicleta de calle Almafuerte y Belgrano.





El dato resultó determinante, ya que las características del vehículo denunciado como robado coincidían con la motocicleta que se encontraba en poder del joven. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la inmediata incautación del rodado y lo trasladaron a la dependencia policial.





Posteriormente, alrededor de las 17:40, quedó formalmente aprehendido por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.





De acuerdo con la información aportada por fuentes vinculadas al procedimiento, el involucrado quedó detenido debido a que registra antecedentes, por lo que su situación quedó a disposición de la Justicia.