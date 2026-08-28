Luna de Sangre de agosto: así se vivió el último gran eclipse del año

El eclipse lunar parcial que comenzó la noche del jueves 27 de agosto y continuará hasta la madrugada del viernes 28 , sorprendió a millones de personas alrededor del mundo. En la Argentina , el punto máximo del evento astronómico comenzó poco después de la 1 de la mañana y las increíbles imágenes del suceso tomaron protagonismo.

Se trata del último eclipse del año y es especialmente conocido como la “Luna de Sangre” debido a que, la parte eclipsada adquiere tonos rojizos, cobrizos y anaranjados por la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite.

El eclipse lunar que comenzó en la noche del jueves 27 de agosto y terminó en la madrugada del viernes 28 , convocó a miles de personas que se reunieron en el Planetario de Buenos Aires para ver el fenómeno astronómico.

Mientras la superficie lunar se cubría poco a poco hasta llegar a su punto máximo a la 01:12, TN habló con diferentes aficionados que llegaron al lugar para vivir la experiencia.

El eclipse lunar llegó a su fin a las 4:01 , cuando la Luna abandonó por completo la penumbra de la Tierra. De esta manera, terminó la última etapa del fenómeno que pudo observarse durante la madrugada desde Buenos Aires y distintas zonas de la Argentina.

El momento más impactante ocurrió horas antes, cuando la Luna alcanzó el máximo del eclipse y el 96% de su disco quedó dentro de la umbra terrestre . Durante esa etapa, el satélite adquirió el característico tono rojizo que se produce cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre y llega indirectamente hasta la superficie lunar.

Con el final de la fase penumbral , la Luna recuperó progresivamente su aspecto habitual y concluyó uno de los principales fenómenos astronómicos visibles durante la noche. TN siguió el eclipse en vivo desde el Planetario de Buenos Aires, donde miles de personas se acercaron para observar el evento.

El eclipse lunar transita su etapa final . Después de que la Luna abandonó la sombra más oscura de la Tierra, el fenómeno continúa con la fase penumbral, en la que el cambio de iluminación es mucho más sutil.

La fase penumbral terminará a las 4:01 , momento en que la Luna dejará por completo la penumbra terrestre y finalizará oficialmente el eclipse lunar .

A las 2:52, la Luna abandonó por completo la umbra de la Tierra y terminó la fase parcial del eclipse lunar .

El satélite recuperó su iluminación habitual después de permanecer parcialmente cubierto por la sombra terrestre .

A partir de ahora, el eclipse continúa con sus últimas etapas , cada vez menos visibles, mientras la Luna vuelve progresivamente a su aspecto habitual.

La Luna ya dejó atrás el máximo del eclipse y continúa saliendo de la sombra de la Tierra . El fenómeno entra en su tramo final: faltan poco más de 30 minutos para que termine la fase parcial, prevista para las 2:52 .

Tras alcanzar su punto máximo, la Luna comenzó a salir de la sombra más oscura de la Tierra y vuelve a iluminarse de manera progresiva . La fase parcial continuará hasta las 2:52 , cuando el satélite haya abandonado por completo la umbra.

El cambio ya puede verse a simple vista: la zona que permanecía oscura empieza a recuperar el brillo de la luz solar, mientras el tono rojizo característico del eclipse se va perdiendo poco a poco.

La Luna alcanzó el punto máximo del eclipse lunar parcial , a la 1:12 de la madrugada, y en este momento más del 96% de su superficie se encuentra dentro de la umbra terrestre , la parte más oscura de la sombra que proyecta nuestro planeta.

El fenómeno genera el efecto conocido como “Luna de sangre” : la parte eclipsada adquiere tonos rojizos, cobrizos y anaranjados por la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite. Como se trata de un eclipse parcial, una pequeña porción de la Luna permanece iluminada.

La Luna avanza hacia el momento máximo del eclipse lunar y ya comienza a adquirir una marcada tonalidad rojiza . Faltan apenas 5 minutos para el punto máximo del fenómeno, previsto para la 1:12 .

El eclipse lunar está a 30 minutos de alcanzar su punto máximo , en el que el 96% de la superficie quedará cubierta por la umbra terrestre. En ese momento, la esfera lunar se teñirá de una tonalidad rojiza o cobriza , lo que le da el famoso nombre de "Luna de Sangre" .

Miles de personas se juntaron en el Planetario de Buenos Aires para ver el eclipse lunar de esta noche y la directora de la institución, Estefanía Coluccio , habló en diálogo con TN , que transmite en vivo desde el lugar.

Sobre la gente que asistió para ver el fenómeno desde allí, la mujer expresó: "No nos sorprende tanto, sino que estuvo lloviendo a la tarde, hace frío, esta nublado y hay 2000 personas ".

" Estamos muy contentos , mañana se trabaja y la gente está acá, así que muy felices", sumó refiriéndose a la enorme convocatoria.

Decenas de personas se acercaron al Planetario de Buenos Aires para seguir en vivo el eclipse lunar de esta noche.

TN se encuentra en vivo para transmitir el eclipse desde el lugar, donde los asistentes esperan el momento de mayor visibilidad del fenómeno y siguen la evolución de la Luna en el cielo porteño.

La Luna comenzó a ingresar en la sombra de la Tierra, dando inicio a la fase parcial del eclipse lunar . Desde este momento, una parte del disco lunar empezará a oscurecerse de manera visible.

La agenda astronómica continuará en 2027 con cinco eclipses : dos solares y tres lunares. El primero será el 6 de febrero , con un eclipse solar anular que podrá verse como el característico “anillo de fuego” en sectores de la Argentina y Chile.

La gran cita llegará el 2 de agosto , cuando un eclipse total de Sol atravesará el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente. En el punto de mayor duración, la totalidad alcanzará 6 minutos y 23 segundos. El calendario se completará con eclipses lunares penumbrales el 20 de febrero, 18 de julio y 17 de agosto .

Los eclipses lunares ocurren durante la Luna llena, cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y su satélite. Sin embargo, como la órbita lunar está inclinada alrededor de cinco grados respecto del plano en el que nuestro planeta gira alrededor del Sol, esa alineación no se produce todos los meses.

Cuando la Luna entra en la umbra, la Tierra bloquea la luz solar directa. Una parte de esa luz logra atravesar la atmósfera terrestre, donde los tonos azules y violetas se dispersan con mayor facilidad, mientras que las longitudes de onda rojizas y anaranjadas continúan su recorrido hasta la superficie lunar. Se trata del mismo proceso que da sus colores característicos a los amaneceres y los atardeceres. Durante el máximo, la región cubierta por la umbra podría adquirir una tonalidad cobriza o rojiza, mientras el borde situado fuera de la sombra conservará el brillo de la luz solar directa. El color final dependerá de la cantidad de polvo, humo, nubes y otras partículas presentes en la atmósfera terrestre, por lo que no es posible anticipar su intensidad.

En Argentina, el eclipse comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y continuará durante la madrugada del viernes 28.

Estos son los horarios de las distintas etapas:

En total, considerando todas sus fases, el fenómeno tendrá una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos.

El momento más esperado será a la 1:12 de la madrugada del viernes 28 de agosto en Argentina.

Será entonces cuando la mayor parte del disco lunar se encuentre dentro de la sombra más oscura proyectada por la Tierra y la Luna pueda presentar su característico color rojizo o anaranjado.

Para disfrutarlo, no será necesario utilizar telescopio ni ningún equipamiento especial. Lo ideal será buscar un lugar con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado, además de verificar que no haya nubes en la zona.

El eclipse podrá observarse a simple vista desde los lugares donde la Luna se encuentre sobre el horizonte durante las diferentes etapas.

En la Argentina, el fenómeno se desarrollará durante la noche y madrugada, por lo que será posible seguir la evolución de la Luna desde distintos puntos del país.

Para una mejor experiencia, se recomienda alejarse de las luces intensas de las ciudades y mirar hacia el cielo durante los horarios de mayor actividad.

Se podrá ver en vivo por la transmisión de TN en TV y en Youtube.

Fuente: TN