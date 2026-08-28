Fuerte accidente en Coghlan: una camioneta iba en contramano, chocó de frente contra un auto y hay tres heridos

Un choque frontal entre dos vehículos generó un importante operativo este viernes por la mañana en el barrio porteño de Coghlan . El accidente ocurrió sobre la avenida Ricardo Balbín al 2700 y dejó a tres personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital Pirovano.

Según se supo, uno de los vehículos intentó realizar un sobrepaso y terminó invadiendo el carril contrario . En medio de la maniobra impactó contra otro auto y luego chocó contra un Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario.

El Volkswagen Gol era un vehículo de aplicación y llevaba a una pasajera en su interior al momento del impacto.

Como consecuencia del choque, la conductora del Volkswagen sufrió un fuerte traumatismo en la zona de la pelvis . La lesión, producto del impacto, es de carácter quirúrgico y permanece internada en el Hospital Pirovano.

La pasajera, una mujer de 32 años, también sufrió politraumatismos y fue trasladada al mismo centro de salud para recibir atención médica.

El conductor señalado como autor de la maniobra que desencadenó el choque también resultó herido y fue derivado al Hospital Pirovano.

Fuente: TN