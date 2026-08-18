Luego del incendio de la central eléctrica, se restablece el servicio en La Plata: aún quedan casi 14 mil usuarios sin luz

Después del incendio en una central eléctrica de Tolosa , que dejó al menos a 65 mil usuarios sin luz durante este lunes , la empresa Edelap informó que trabaja para restablecer la totalidad del servicio en las próximas horas.

“Los suministros que aún permanecen sin servicio representan el 3,5% del total de usuarios de la distribuidora”, indicaron este martes en un comunicado.

El incendio que afectó una instalación perteneciente a la Estación Transformadora Tolosa , ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, ocurrió este lunes 18 de agosto cerca de las 2.30.

“Se escuchó la explosión, llegaron los bomberos y nos quedamos todo el barrio sin luz” , contó uno de los vecinos que vive en la zona en diálogo con TN .

Otra vecina contó: “Cuando nos levantamos, pensamos que era un corte localizado . Por el chat de vecinos, nos enteramos de que había sido por la explosión. Nos movilizamos para venir a preguntar cuándo vamos a tener luz”.

“ Nos dijeron que les va a llevar al menos una semana arreglar todo. Dicen que hay unos camiones que van a suministrar energía eléctrica. Están capacitados para eso”, agregó la mujer.

“Ahora nos arreglamos, pero el tema es cuando se corte el agua. Nosotros, por suerte, somos dos adultos. No me quiero imaginar los matrimonios con chicos. Seguramente iremos a la casa de algún familiar”, cerró.

La empresa indicó que, luego del incendio, “activó su Plan Operativo de Emergencia desde primeras horas de la madrugada, poniendo a disposición todos sus recursos técnicos y operativos, los cuales se encuentran trabajando en la reconfiguración de la red para poder avanzar en la normalización del suministro” .

“Personal de Edelap continúa trabajando en La Plata , Ensenada , Lisandro Olmos , Manuel B. Gonnet , Ringuelet , San Carlos y Tolosa , zonas que se vieron afectadas tras el excepcional incendio en la Estación Transformadora Tolosa”, agregaron.

A su vez, informó que avanza en la instalación de más de 15 grupos electrógenos , que permitirán restituir el servicio de forma paulatina.

“Las autoridades de EDELAP mantienen, además, diálogo permanente con el gobierno municipal y provincial con el objetivo de coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por esta situación”, cerraron.

Fuente: TN