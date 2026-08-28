Los gremios rechazaron el aumento propuesto en el Consejo del Salario y abandonaron la reunión

La CGT y las CTA rechazaron este viernes la propuesta del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil ( SMVM ) y abandonaron la reunión del Consejo del Salario , por lo que el Gobierno fijará por decreto el nuevo piso.

El monto ofrecido por las cámaras empresarias fue de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre, una propuesta rechazada de plano por las organizaciones gremiales.

Además, las centrales sindicales abandonaron la reunión virtual como forma de protesta por la modalidad utilizada, dado que reclamaban la presencialidad .

La CGT advirtió que “ un salario mínimo no puede estar en menos de $911.202 y alcanzar los $993.300 en diciembre de este año”.

“Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar. Lo que nos ofrecieron fue irrisorio”, manifestó el cotitular cegetista Cristian Jerónimo .

A raíz de esta posición de los gremios, el presidente Javier Milei debe laudar para fijar el nuevo monto y el Poder Ejecutivo fijará el SMVM por decreto, según indicaron a LA NACION fuentes oficiales.

“De acá a 5 días sale el decreto” , confirmaron desde el Ministerio de Capital Humano.

Participaron del encuentro virtual la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa , en representación del Gobierno; el abogado Juan José Etala por la Unión Industrial Argentina (UIA) y los sindicalistas Jorge Sola , Octavio Argüello y Jerónimo (por la CGT), y Roberto Baradel y Hugo “Cachorro” Godoy por las CTA de los Argentinos y Autónoma, respectivamente.

Las centrales sindicales CGT , CTA-Autónoma y CTA de los Trabajadores habían propuesto un SMVM de $911.202 para julio y de $993.300 en diciembre, para que luego se vuelva a convocarse al Consejo.

Los empresarios, por su parte, ofrecieron 1,8% para septiembre , lo que representa un incremento de “apenas $6.000″, denunciaron los gremios, y de 1,7% de octubre hasta abril .

El salario mínimo se encuentra actualmente en $376.600 , tras haber sido fijado por decreto en noviembre de 2025.

Las centrales sindicales consignaron que, en julio de este año, según el Indec, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT).

La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

Tras este nuevo desencuentro, Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, anticipó que se harán reuniones con los distintos espacios sindicales para “definir los próximos pasos”.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello , defendió la modalidad de la virtualidad porque, sostuvo, “permite que los encuentros queden debidamente registrados y grabados, garantizando transparencia, trazabilidad, claridad y la presencia a las partes desde cualquier punto del país respecto de las posiciones expresadas”.

Pero reconoció que “algunas de las partes objetaron esta modalidad y decidieron no participar de la reunión plenaria, retirándose del proceso de deliberación. Resulta llamativo que se cuestione una herramienta cuyo principal objetivo es precisamente garantizar mayor transparencia y dejar constancia de todo lo debatido en el ámbito del Consejo”, advirtió.

Y afirmó que la Secretaría de Trabajo “continuará promoviendo el diálogo entre todos los sectores, convencidos de que es el camino para alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo del país y al bienestar de los argentinos”.

Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, anunció que el Gobierno procederá a “laudar conforme a las facultades y mecanismos previstos para estos casos” .

“Con escasos argumentos la parte empleadora estima siempre aumentos que hoy apenas alcanzan para un kilo de pan . Y el Gobierno, en abierta coincidencia, viene avalando esa postura. Estos valores reflejan una realidad que venimos advirtiendo en cada convocatoria: el salario mínimo no puede consolidarse como un ingreso de pobreza ”, afirmó la CGT.

A su vez, exigió que los encuentros deberían ser presenciales y consideró que “ no existe ningún impedimento que justifique sostener la modalidad virtual cuando están en juego los ingresos de millones de trabajadoras y trabajadores”.

“La escasa relevancia que impone el Gobierno nacional en esta instancia queda expresada en la ausencia del titular de la Secretaria de Trabajo en la convocatoria. Un gesto vale más que mil palabras”, dijo la central sobre la actitud de Julio Cordero .

También aclaró que la decisión de abandonar la reunión “ no implica renunciar al diálogo ” sino reclamar por uno “verdadero, con voluntad de negociación y propuestas que permitan a las trabajadoras y los trabajadores vivir dignamente”.

Por su parte, la CTA Autónoma sostuvo que la oferta implicaba “continuar deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores” y señaló que el actual salario mínimo se encuentra “en la mitad de lo necesario para cubrir la canasta de indigencia, es decir, de los recursos indispensables para garantizar la alimentación”.

Fuente: La Nación