Dejó su auto para arreglarlo y no se lo devolvieron: Apareció en medio de la ruta

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Una mujer denunció que había entregado su automóvil para realizarle reparaciones y que, una vez cumplido el plazo acordado, no logró recuperar el vehículo. La denuncia derivó en un operativo policial en Tartagal, Salta, donde finalmente el rodado fue localizado.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Investigaciones, quienes iniciaron distintas tareas para determinar dónde se encontraba el automóvil y quién lo tenía en su poder.

Según informó oficialmente la Policía, la propietaria había dejado el vehículo para que se realizaran reparaciones y esperaba recuperarlo dentro del tiempo establecido. Sin embargo, una vez vencido el plazo, no consiguió que se lo restituyeran.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron diferentes diligencias hasta localizar el automóvil sobre la Ruta Nacional 86, en Tartagal.

Los efectivos secuestraron el rodado y realizaron las actuaciones correspondientes. Luego de completar los trámites establecidos, el vehículo fue entregado nuevamente a su propietaria.

En el caso intervino la Fiscalía Penal 2. Por el momento, las autoridades no informaron cuánto tiempo permaneció el automóvil sin ser devuelto, qué reparación debía realizarse ni si hay personas imputadas.