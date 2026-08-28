Dejó su auto para arreglarlo y no se lo devolvieron: Apareció en medio de la ruta

Una mujer denunció que había entregado su automóvil para realizarle reparaciones y que, una vez cumplido el plazo acordado, no logró recuperar el vehículo. La denuncia derivó en un operativo policial en Tartagal, Salta, donde finalmente el rodado fue localizado.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Investigaciones, quienes iniciaron distintas tareas para determinar dónde se encontraba el automóvil y quién lo tenía en su poder.
Según informó oficialmente la Policía, la propietaria había dejado el vehículo para que se realizaran reparaciones y esperaba recuperarlo dentro del tiempo establecido. Sin embargo, una vez vencido el plazo, no consiguió que se lo restituyeran.
A partir de la denuncia, los investigadores realizaron diferentes diligencias hasta localizar el automóvil sobre la Ruta Nacional 86, en Tartagal.
Los efectivos secuestraron el rodado y realizaron las actuaciones correspondientes. Luego de completar los trámites establecidos, el vehículo fue entregado nuevamente a su propietaria.
En el caso intervino la Fiscalía Penal 2. Por el momento, las autoridades no informaron cuánto tiempo permaneció el automóvil sin ser devuelto, qué reparación debía realizarse ni si hay personas imputadas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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